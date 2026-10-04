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Duas rinocerontes-de-sumatra grávidas dão esperança de salvar a espécie

As gestações fazem parte dos esforços "de longo prazo" para preservar a espécie

Duas rinocerontes-de-sumatra grávidas dão esperança de salvar a espécie - (crédito: AFP)
Duas rinocerontes-de-sumatra grávidas dão esperança de salvar a espécie - (crédito: AFP)

O governo indonésio anunciou a gestação de duas rinocerontes-de-Sumatra, uma boa notícia para a sobrevivência de uma das espécies de mamíferos mais raras e ameaçadas do mundo. 

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Ratu, uma rinoceronte do Parque Nacional de Way Kambas, na ilha de Sumatra, está com 238 dias de gestação de sua quarta cria, quase metade da gravidez. A filha de Ratu, Delilah, está com 250 dias de gestação de sua segunda cria. Está previsto que ambas deem à luz em maio. 

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Restam menos de 80 rinocerontes-de-sumatra em estado selvagem em todo o mundo, e a espécie é classificada como "criticamente em perigo de extinção" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). 

"A gestação dessas duas rinocerontes-de-sumatra não é apenas uma boa notícia para a Indonésia, mas também para todo o mundo", declarou, neste domingo, Ahmad Munawir, encarregado do Ministério indonésio das Florestas. 

As gestações fazem parte dos esforços "de longo prazo" para preservar a espécie, acrescentou, "com um programa de reprodução planejado, o manejo da saúde reprodutiva e uma vigilância intensiva de cada animal". 

O Ministério detalhou que uma equipe médica, bem como tratadores e responsáveis pelos parques nacionais, monitora de perto a saúde e a segurança das fêmeas. 

"Este anúncio marca um passo importante na luta para salvar essa espécie ameaçada", disse, em um comunicado, Nina Fascione, diretora-executiva da Fundação Internacional do Rinoceronte. 

Esses animais vivem exclusivamente na Indonésia, distribuídos em parques nacionais no norte de Sumatra, em Lampung, Bengkulu e Kalimantan Oriental.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 04/10/2026 13:16
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