Duas rinocerontes-de-sumatra grávidas dão esperança de salvar a espécie

O governo indonésio anunciou a gestação de duas rinocerontes-de-Sumatra, uma boa notícia para a sobrevivência de uma das espécies de mamíferos mais raras e ameaçadas do mundo.
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Ratu, uma rinoceronte do Parque Nacional de Way Kambas, na ilha de Sumatra, está com 238 dias de gestação de sua quarta cria, quase metade da gravidez. A filha de Ratu, Delilah, está com 250 dias de gestação de sua segunda cria. Está previsto que ambas deem à luz em maio.
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Restam menos de 80 rinocerontes-de-sumatra em estado selvagem em todo o mundo, e a espécie é classificada como "criticamente em perigo de extinção" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
"A gestação dessas duas rinocerontes-de-sumatra não é apenas uma boa notícia para a Indonésia, mas também para todo o mundo", declarou, neste domingo, Ahmad Munawir, encarregado do Ministério indonésio das Florestas.
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As gestações fazem parte dos esforços "de longo prazo" para preservar a espécie, acrescentou, "com um programa de reprodução planejado, o manejo da saúde reprodutiva e uma vigilância intensiva de cada animal".
O Ministério detalhou que uma equipe médica, bem como tratadores e responsáveis pelos parques nacionais, monitora de perto a saúde e a segurança das fêmeas.
"Este anúncio marca um passo importante na luta para salvar essa espécie ameaçada", disse, em um comunicado, Nina Fascione, diretora-executiva da Fundação Internacional do Rinoceronte.
Esses animais vivem exclusivamente na Indonésia, distribuídos em parques nacionais no norte de Sumatra, em Lampung, Bengkulu e Kalimantan Oriental.
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