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Trump aprova execução, por pelotão de fuzilamento, de autor de massacre

Decisão atende à recomendação do secretário de Defesa, Pete Hegseth, contra psiquiatra condenado por massacre em base

O ex-psiquiatra do Exército americano Nidal Hasan foi condenado pelo assassinato de 13 pessoas em uma base militar no Texas em 2009 - (crédito: Reprodução/U.S. Department of War)
O ex-psiquiatra do Exército americano Nidal Hasan foi condenado pelo assassinato de 13 pessoas em uma base militar no Texas em 2009 - (crédito: Reprodução/U.S. Department of War)

O presidente Donald Trump aprovou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que, em 2009, assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5/10). 

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O secretário de Defesa Pete Hegseth "recomendou — e o presidente Donald J. Trump aprovou — a pena de morte por pelotão de fuzilamento do Exército dos Estados Unidos para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan", declarou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma publicação no X.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 06/10/2026 14:27 / atualizado em 06/10/2026 14:29
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