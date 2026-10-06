Trump aprova execução, por pelotão de fuzilamento, de autor de massacre

O ex-psiquiatra do Exército americano Nidal Hasan foi condenado pelo assassinato de 13 pessoas em uma base militar no Texas em 2009 - (crédito: Reprodução/U.S. Department of War)

O presidente Donald Trump aprovou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que, em 2009, assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5/10).

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O secretário de Defesa Pete Hegseth "recomendou — e o presidente Donald J. Trump aprovou — a pena de morte por pelotão de fuzilamento do Exército dos Estados Unidos para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan", declarou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma publicação no X.

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Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026



