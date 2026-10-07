Tempestade tropical Isaías se forma no Golfo do México

A tempestade tropical Isaías formou-se nesta quarta-feira (07/10) nas águas do Golfo do México e pode se tornar o primeiro furacão da temporada no Atlântico.
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Isaías estava localizada a 460 km da cidade de Puerto Progreso, no México, e a 935 km da foz do rio Mississippi, nos Estados Unidos, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), sediado em Miami.
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O NHC informou que Isaías pode se aproximar da costa dos EUA por volta de sexta-feira.
A tempestade apresenta ventos máximos sustentados de 65 km/h e desloca-se a 13 km/h, de acordo com o NHC.
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O órgão acrescentou que a população situada entre a Louisiana e a região noroeste da Flórida deve se preparar para um possível furacão.
Ao contrário do que ocorre no Atlântico, vários furacões foram registrados no Pacífico este ano, entre eles o Polo, que chegou à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson.
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