Leão XIV celebra missa, e Vaticano mantém viagem à América do Sul

Três dias depois do diagnóstico de adenocarcinoma (tipo de câncer pulmonar) e da remoção de parte do pulmão direito, o papa Leão XIV celebrou missa no Hospital Gemelli, em Roma, e telefonou para o presidente russo, Vladimir Putin. Durante a ligação, o pontífice pediu um cessar-fogo em uma região ocupada do sul da Ucrânia. O líder católico pediu ao chefe do Kremlin "uma trégua para permitir o fornecimento de ajuda humanitária e médica e a retirada voluntária e segura da população civil" de Oleshki, cidade ucraniana situada entre os dois exércitos em guerra, às margens do Rio Dnieper. A recuperação satisfatória de Leão XIV levou o Vaticano a assegurar que o papa mantém os planos da primeira viagem pastoral à América do Sul, entre 6 e 17 de novembro. "Temos escutado as palavras do papa sobre a viagem, sobre sua intenção, seu desejo e também o fato de ir", declarou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

Um comunicado divulgado pelo Vaticano informou que os exames médicos do pontífice indicam "melhora constante" no estado de saúde. "Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral", afirma a nota, segundo a qual o líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo cumpre "suas atividades cotidianas normais com total autonomia". O Vaticano também tornou públicas as primeiras imagens do papa desde a cirurgia de terça-feira (13/10). Nas duas fotos, Leão XIV aparece de pé, vestindo casula verde e batina branca.

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Em duas imagens, o papa está de pé e parece relaxado. Leão XIV veste casula verde e batina branca e parece relaxado. Em uma delas, ele está ao lado de seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano. Em mais um sinal de recuperação positiva, a Santa Sé confirmou que o sumo pontífice rezará o Ângelus, neste domingo (18/10). Não ficou claro, no entanto, se ele aparecerá na janela do Hospital Gemelli ou se a celebração será feita remotamente.

Geraldina Boni, professora de direito canônico, direito eclesiástico e história do direito canônico da Universidade de Bolonha, disse ao Correio que Leão XIV está em pleno uso de suas faculdades mentais. "É provável que, em breve, ele retome integralmente suas funções e as atividades que havia planejado. Caso necessite de cuidados adicionais ou sinta uma redução em sua força física, poderá contar com os muitos colaboradores na Cúria Romada que o auxiliam no governo da Igreja universal", comentou. "De qualquer modo, Leão XIV dispõe de tempo suficiente para decidir e determinar, com liberdade, como organizar sua energia e seu tempo daqui em diante, a fim de exercer, da melhor maneir a possível, o ministério de Pedro que lhe foi confiado."

Diretor associado e analista da Inciativa sobre Pensamento Social Católico e Vida Pública da Universidade de Georgetwon, destacou que o papa demonstrou "grande determinação" em retomar o trabalho em tempo integral, incluindo a viagem à África do Sul. "Fazer especulações além disso, nesse momento, não seria produtivo. Por um lado, um diagnóstico de câncer sempre muda as coisas, pois trata-se de um imprevisto. No curto prazo, isso precisará ser levado em conta ao planejar futuras viagens e outros compromissos que possam exigir um esforço físico intenso. Ao mesmo tempo, os médicos parecem otimistas quanto ao prognóstico", disse à reportagem. "Muito antes de se tornar papa, Robert Prevost (nome de batismo de Leão) tinha a reputação de ser um líder firme e determinado, que não se deixava abalar pelas surpresas da vida. Isso era verdade quando ele era missionário no Peru e continua sendo verdade agora que é papa. Creio que ele terá um longo pontificado pela frente."

Alegria

Responsável pela Comissão de Comunicação da Diocese de Chiclayo, o padre César Kevin Noriega Delgado afirmou ao Correio que a cidade recebeu a notícia sobre o desejo de Leão XIV de manutenção da viagem com "profunda alegria e esperança". "É um verdadeiro bálsamo para todo nosso continente, um território que o Santo Padre leva sempre em um lugar muito especial de seu coração. Sua visita ajuda a reavivar a fé e a fortalecer os laços de fraternidade. Também é um convite a refletirmos sobre os desafios sociais e humanos de nossa região", explicou.

De acordo com o sacerdote, a reação do povo de Chiclayo à doença do papa tem sido marcada pela fé, pela solidariedade e pela espereança. "Desde o anúncio da cirurgia, a Diocese de Chiclayo convocou missas especiais e vigília. Fiéis de todas as idades, devotos e grupos religiosos estão se reunindo na Catedral da cidade para elevar preces por sua pronta recuperação. Nas ruas e nos meios de comunicação locais, registraram-se cenas comoventes, como as manifestações de cidadãos e idosos que, entre lágrimas, expressaram o carinho profundo que sentem por ele."

Roteiro previsto

Veja o cronograma da viagem de Leão XIV à América do Sul

6 a 8/11 - Uruguai: Montevidéu, Paysandú e Flórida.

8 a 11/11 - Argentina: Buenos Aires, Córdoba e Luján.

11 a 17/11 - Peru: Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.