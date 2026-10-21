Primeira-dama dos EUA desvia de beijo de Trump em momento constrangedor

Viralizou nas redes sociais essa semana um vídeo que mostra a primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump desviando de uma tentativa de beijo do marido, o presidente Donald Trump. O registro foi feito durante um evento realizado na segunda-feira (19/10), nos jardins da Casa Branca, e chamou atenção com internautas apontando a falta de intimidade do casal.
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A interação constrangedora entre o casal ocorreu após Trump assinar uma ordem executiva estabelecendo a criação de uma força-tarefa voltada à saúde da mulher e de uma Divisão de Saúde da Mulher dentro dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.
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No vídeo, o presidente se inclina na direção da esposa, que vira o rosto de forma sutil, para que o beijo acerte a bochecha. Nas redes sociais, internautas comentaram e fizeram piada sobre o ocorrido. Uma pessoa escreveu no X , falando sobre a linguagem corporal de Melania: “Observem a linguagem corporal. Ela imediatamente vira o corpo inteiro na direção oposta depois que Trump toma a iniciativa”.
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A troca entre Trump e Melania também foi marcada por brincadeiras do presidente direcionadas à esposa. Ao falar sobre a criação da Divisão de Saúde da Mulher, Trump declarou que a esposa “estende o assunto” por ser inteligente mas não uma mulher fácil. “Olhem para ela. Vocês acham que ela é fácil de lidar? Não muito, mas é bastante inteligente”.
Depois de assinar a ordem, entregou a caneta a esposa e disse: “Não sei se a assinatura dela significa alguma coisa”. Ao que Melania respondeu: “A sua é mais importante”. E se seguiu a tentativa de beijo.
Indiferente à frieza, o casal permaneceu de mãos dadas e elogiaram um ao outro pelo bom trabalho na assinatura. O presidente e a primeira-dama são casados há 21 anos, e juntos têm um filho, Barron Trump, de 20 anos.
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss https://t.co/A4oBiUZvo5— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
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