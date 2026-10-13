Papa Leão XIV é diagnosticado com câncer e retira parte do pulmão

Após a internação, Leão XIV despertou normalmente e já foi transferido para o quarto - (crédito: AFP)

O Vaticano confirmou nesta terça-feira (13/10) que o Papa Leão XIV, 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão. Durante a cirurgia realizada no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, os médicos retiraram o lobo inferior do pulmão direito por meio de uma técnica videoassistida. Segundo comunicado da Santa Sé, o procedimento foi bem-sucedido e não houve complicações.

"O Santo Padre permaneceu na sala de cirurgia por cerca de três horas, e a duração da intervenção foi de aproximadamente 90 minutos. A cirurgia foi bem-sucedida e não houve complicações", disse. Após a internação, Leão XIV despertou normalmente e já foi transferido para o quarto.

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De acordo com a equipe médica, o exame histológico realizado durante a operação confirmou o diagnóstico, que já era suspeitado a partir de exames pré-operatórios. A equipe cirúrgica foi coordenada pelo professor Stefano Margaritora, com a participação de outros profissionais das áreas de cirurgia torácica e anestesiologia.

Segundo informações da AFP, exames adicionais estão sendo realizados para saber se há algum indício de que o câncer tenha se espalhado.

Papa havia anunciado cirurgia no domingo

A cirurgia já havia sido anunciada pelo próprio pontífice no domingo (11/10), durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, Leão XIV contou que exames médicos recentes haviam identificado um nódulo no pulmão, detectado em estágio inicial e bem localizado.

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O papa afirmou que decidiu seguir a recomendação dos médicos e se submeter à operação para retirar a lesão. Na ocasião, agradeceu aos fiéis pelo apoio e pediu orações.

A internação no Hospital Gemelli ocorreu nesta terça-feira, conforme previsto. Antes da confirmação do câncer, o Vaticano havia informado que o pontífice passaria por uma cirurgia para a retirada do nódulo, sem detalhar a natureza da lesão.

Leia o anúncio do Vaticano:

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