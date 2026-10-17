Papa Leão XIV terá alta neste sábado após cirurgia e retornará ao Vaticano

O Papa Leão XIV recebeu liberação médica para deixar o Hospital Agostino Gemelli neste sábado (17/10). A equipe médica responsável pelo acompanhamento do líder religioso confirmou que o paciente está apto para receber alta hospitalar, após constatar uma evolução clínica favorável.
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A determinação dos profissionais de saúde ocorreu com base na análise de exames de sangue, na avaliação do quadro clínico geral e no controle radiológico do tórax, por meio de uma radiografia realizada nas primeiras horas do dia.
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Comunicado da equipe médica
As informações constam em comunicado oficial divulgado na manhã deste sábado por dois médicos responsáveis: o dr. Luigi Carbone, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, e o professor Stefano Margaritora, chefe da equipe de cirurgia torácica que realizou a operação no Hospital Agostino Gemelli.
O texto conjunto dos especialistas avaliou a recuperação pós-operatória: "considerando os resultados dos exames de sangue e do controle radiológico do tórax realizados esta manhã, bem como a avaliação do quadro clínico, o Santo Padre foi considerado apto a receber alta hospitalar."
O pontífice estava internado na unidade hospitalar para tratar um adenocarcinoma pulmonar. O procedimento cirúrgico ocorreu na tarde de 13 de outubro e consistiu na remoção do lobo inferior do pulmão direito de Leão XIV.
Previsão de alta e compromisso dominical
De acordo com um comunicado oficial emitido pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa Leão XIV deixará o Hospital Agostino Gemelli no início da tarde deste sábado. Após a saída da instituição médica em que realizou a cirurgia no pulmão direito, o pontífice retornará diretamente ao Vaticano.
A programação religiosa do Santo Padre já prevê atividades para o dia seguinte ao retorno. No domingo, 18 de outubro, o Papa Leão XIV rezará a oração do Angelus da janela do apartamento pontifício.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.