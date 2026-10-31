Sem "planos" de ver Flávio, Trump diz que senador pode ficar nos EUA "o tempo que quiser"

Em meio a uma festa de Halloween no clube Mar-a-Lago, na Flórida, Donald Trump quebrou o silêncio sobre a chegada de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. O senador desembarcou no país norte-americano menos de 48 horas após o resultado das urnas no último domingo (25/10).

Apesar de descartar uma reunião presencial, o ex-presidente fez questão de prestar apoio ao brasileiro, criticando o pleito nacional e afirmando que o aliado foi "maltratado".

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"Não tenho planos de encontrá-lo, mas acho que ele foi tratado de uma forma ruim, então pode ficar aqui o tempo que quiser", disparou Trump.

???? BREAKING: President Trump announces right-wing Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro can stay in America AS LONG AS HE WANTS — 47 is NOT turning him over to the tyrants Great news! ???????????????? "The election was a DISGRACE." "He can stay here as long as he want — Bolsonaro. He can stay here as long as he wants!" Trump is not happy with how Brazil's Lula and his flunkies tried persecuting him. Bolsonaro refused to concede to Lula and flew to Miami with his wife and two daughters by way of Argentina and Ecuador, just as a Brazilian Supreme Court justice ordered him to hand over his passport! He's WELCOME IN FLORIDA ?? — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 1, 2026



