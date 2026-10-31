InícioMundo
EUA

Sem "planos" de ver Flávio, Trump diz que senador pode ficar nos EUA "o tempo que quiser"

Senador desembarcou no país norte-americano menos de 48 horas após o resultado das urnas no último domingo (25/10)

Trump descendo do air-force 1:posição de Flávio endireita - (crédito: Kent NISHIMURA / AFP)
Trump descendo do air-force 1:posição de Flávio endireita - (crédito: Kent NISHIMURA / AFP)

Em meio a uma festa de Halloween no clube Mar-a-Lago, na Flórida, Donald Trump quebrou o silêncio sobre a chegada de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. O senador desembarcou no país norte-americano menos de 48 horas após o resultado das urnas no último domingo (25/10).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Apesar de descartar uma reunião presencial, o ex-presidente fez questão de prestar apoio ao brasileiro, criticando o pleito nacional e afirmando que o aliado foi "maltratado".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

  • Flávio teve ajuda dos EUA para fugir, mas Trump impôs limites ao senador

  • Flávio Bolsonaro deve dar coletiva em Miami nesta quinta-feira (28)

  • Como os EUA devem reagir à carta de Flávio se autoproclamando líder do Brasil

"Não tenho planos de encontrá-lo, mas acho que ele foi tratado de uma forma ruim, então pode ficar aqui o tempo que quiser", disparou Trump.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 31/10/2026 22:28 / atualizado em 31/10/2026 22:35
x