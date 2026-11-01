Confrontos por acesso à água deixam ao menos 25 mortos no Chade

Segundo a ONU, menos de 10% das residências do Chade tinham acesso confiável à água potável encanada em 2024 - (crédito: UNHCR/Andrew McConnell)

Confrontos entre grupos étnicos rivais em disputa pelo acesso à água no centro do Chade deixaram ao menos 25 mortos e 22 feridos nos últimos dias, informou o governo neste domingo (1º).

Considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) um dos países africanos mais vulneráveis às mudanças climáticas, o Chade registra regularmente conflitos intercomunitários relacionados ao acesso à água, à terra e ao gado.

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A violência começou na sexta-feira, após uma discussão entre um pastor da comunidade kreda, que havia levado seu rebanho para beber em uma lagoa, e um integrante da comunidade kuka, explicou à AFP um deputado local.

"Após a discussão, o kreda sacou sua arma e atirou no pé do kuka. Isso desencadeou uma troca de tiros entre as duas comunidades. Em seguida, 22 feridos foram levados ao hospital de Ngoura", capital do departamento, acrescentou o parlamentar.

As forças de segurança conseguiram, posteriormente, controlar em grande parte a situação, informou à AFP outra autoridade local.

O Ministério da Administração Territorial declarou neste domingo que os confrontos deixaram 25 mortos e 22 feridos em uma área situada na fronteira entre as províncias de Hadjer-Lamis e Bahr el Ghazal.

Segundo a ONU, menos de 10% das residências do Chade tinham acesso confiável à água potável encanada em 2024. Em abril, uma disputa por um poço de água no leste do país deixou 44 mortos e dez feridos.