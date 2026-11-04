InícioMundo
INVESTIGAÇÃO

Pai é apontado como suspeito pela morte dos filhos nos Estados Unidos

As vítimas foram encontradas com lesões compatíveis com uma queda; a motivação do crime ainda não foi totalmente esclarecida

Patrick Lynch, de 42 anos, o filho James, de oito anos, e a filha Caroline, de 6 anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Patrick Lynch, de 42 anos, o filho James, de oito anos, e a filha Caroline, de 6 anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Patrick Lynch, de 42 anos, e os dois filhos, James, de 8 anos, e Caroline, de 6, foram encontrados mortos na tarde desta terça-feira (03/11), em uma região nobre da cidade de Mt. Lebanon, no estado de Pittsburgh (EUA). Segundo a polícia local, os primeiros socorristas a chegarem ao local encontraram as vítimas com lesões compatíveis com uma queda. A motivação do crime ainda não foi totalmente esclarecida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Informações preliminares indicam que o caso se trata de um homicídio seguido de suicídio e que não há perigo para a comunidade”, afirmou a polícia, segundo a imprensa local. O chefe de polícia de Mt. Lebanon, Jason Haberman, disse em uma coletiva de imprensa que “o caso não está sendo tratado como um acidente”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diagnósticos 

A filha mais nova foi diagnosticada com a síndrome de Williams, uma doença genética rara que afetava o crescimento, e os sistemas cardiovascular e pulmonar. Além disso, Caroline também lutava contra outras doenças desde o nascimento, em 2020.

As condições da filha motivaram a mãe, Anna Lynch, a cofundar uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar a conscientização e inclusão de pessoas com deficiência, além de capacitar pais como defensores dos direitos das crianças.

Em um comunicado divulgado pelo Pittsburgh Post-Gazette, a creche onde Caroline estudava informou que não abrirá nesta quarta-feira (04/11), para permitir que a equipe tivesse tempo para luto e recebesse todo o suporte. 

*Estagiário do supervisão de Rafaela Soares

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 04/11/2026 19:08 / atualizado em 04/11/2026 19:09
x