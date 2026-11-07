InícioMundo
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Pedro Sanches critica Milei após argentino comparar socialismo ao fascismo

Pedro Sanches também disse que, se forem chamados de esquerdistas como se fosse algo pejorativo, responderão que "estamos muito orgulhosos de ser".

Pedro Sánchez e Javier Milei - (crédito: Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP e Juan MABROMATA / AFP)
Pedro Sánchez e Javier Milei - (crédito: Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP e Juan MABROMATA / AFP)

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, em um discurso. Milei havia, em uma visita à Espanha, equiparado o fascismo ao socialismo, corrente ideológica de Sanches. O espanhol afirmou que não aceitará que ele "defina o socialismo".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"O socialismo é feito de homens e mulheres que sofreram perseguição, exílio, morte e prisão por defenderem a democracia", defendeu o primeiro-ministro. Pedro Sanches também disse que, se forem chamados de esquerdistas como se fosse algo pejorativo, responderão que "estamos muito orgulhosos de ser".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Argentina: Milei e vice expõem crise interna no governo

  • Javier Milei acusa kirchnerismo por pedradas e difamação

  • "Grande vitória" de Milei: o que disse imprensa internacional sobre eleição na Argentina

"Com esta mão elevamos o salário mínimo e a assistência, ajudamos a causa do feminismo", completou levantando a mão esquerda.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 07/11/2026 14:03
x