Pedro Sanches critica Milei após argentino comparar socialismo ao fascismo

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, em um discurso. Milei havia, em uma visita à Espanha, equiparado o fascismo ao socialismo, corrente ideológica de Sanches. O espanhol afirmou que não aceitará que ele "defina o socialismo".

"O socialismo é feito de homens e mulheres que sofreram perseguição, exílio, morte e prisão por defenderem a democracia", defendeu o primeiro-ministro. Pedro Sanches também disse que, se forem chamados de esquerdistas como se fosse algo pejorativo, responderão que "estamos muito orgulhosos de ser".

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"Com esta mão elevamos o salário mínimo e a assistência, ajudamos a causa do feminismo", completou levantando a mão esquerda.