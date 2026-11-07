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PAPA LEÃO XIV

Papa visita cabine de avião durante voo para o Uruguai

Imagens da visita foram divulgadas pela companhia aérea responsável pelo transporte do pontífice, que descreveu o momento como uma lembrança inesquecível para a tripulação

Durante o trajeto para o Uruguai, o papa Leão XIV visitou os pilotos na cabine de comando da aeronave - (crédito: Reprodução/ITA Airways )
Durante o trajeto para o Uruguai, o papa Leão XIV visitou os pilotos na cabine de comando da aeronave - (crédito: Reprodução/ITA Airways )

O papa Leão XIV protagonizou um momento especial durante um voo com destino ao Uruguai, na última sexta-feira (6/11). O pontífice visitou a cabine de comando da aeronave para conhecer os pilotos e compartilhar alguns instantes da viagem.

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A visita foi divulgada pela companhia aérea italiana ITA Airways, responsável pelo voo. Nas imagens compartilhadas pela empresa, o papa aparece no cockpit, espaço reservado aos pilotos, durante o trajeto.

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Em publicação nas redes sociais, a companhia destacou a emoção da tripulação ao receber o pontífice. “Para toda a equipe da ITA Airways, uma emoção verdadeiramente única e uma memória inesquecível”, afirmou a empresa.

Veja o momento:

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 07/11/2026 10:09
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