Papa visita cabine de avião durante voo para o Uruguai

Durante o trajeto para o Uruguai, o papa Leão XIV visitou os pilotos na cabine de comando da aeronave - (crédito: Reprodução/ITA Airways )

O papa Leão XIV protagonizou um momento especial durante um voo com destino ao Uruguai, na última sexta-feira (6/11). O pontífice visitou a cabine de comando da aeronave para conhecer os pilotos e compartilhar alguns instantes da viagem.

A visita foi divulgada pela companhia aérea italiana ITA Airways, responsável pelo voo. Nas imagens compartilhadas pela empresa, o papa aparece no cockpit, espaço reservado aos pilotos, durante o trajeto.

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Em publicação nas redes sociais, a companhia destacou a emoção da tripulação ao receber o pontífice. “Para toda a equipe da ITA Airways, uma emoção verdadeiramente única e uma memória inesquecível”, afirmou a empresa.

Veja o momento: