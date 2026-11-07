Papa visita cabine de avião durante voo para o Uruguai

O papa Leão XIV protagonizou um momento especial durante um voo com destino ao Uruguai, na última sexta-feira (6/11). O pontífice visitou a cabine de comando da aeronave para conhecer os pilotos e compartilhar alguns instantes da viagem.
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A visita foi divulgada pela companhia aérea italiana ITA Airways, responsável pelo voo. Nas imagens compartilhadas pela empresa, o papa aparece no cockpit, espaço reservado aos pilotos, durante o trajeto.
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Em publicação nas redes sociais, a companhia destacou a emoção da tripulação ao receber o pontífice. “Para toda a equipe da ITA Airways, uma emoção verdadeiramente única e uma memória inesquecível”, afirmou a empresa.
Veja o momento:
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