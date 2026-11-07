Presidente de Israel escolhe opositor de Netanyahu para formar governo

Presidente de Israel, Isaac Herzog (à direita), e Gadi Eisenkot (à esquerda) se cumprimentam após anúncio para formação de governo - (crédito: Reprodução/X)

O presidente de Israel, Isaac Herzog, escolheu neste sábado (7/11) o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Gadi Eisenkot, principal adversário político de Benjamin Netanyahu, para tentar formar um novo governo. A decisão representa um revés para o atual primeiro-ministro, que busca permanecer no cargo após as eleições de outubro deixarem o Parlamento sem uma maioria definida.

Eisenkot, líder do partido Yashar, receberá oficialmente o mandato neste domingo (8/11), em cerimônia na residência presidencial, em Jerusalém. Ele terá 28 dias para negociar uma coalizão, com possibilidade de prorrogação por mais duas semanas.

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A escolha ocorreu após uma rodada de consultas de Herzog com representantes dos partidos eleitos. Eisenkot recebeu o apoio de 67 dos 120 parlamentares do Knesset, o Parlamento israelense. Netanyahu foi recomendado por 46 deputados, enquanto uma bancada de sete integrantes não indicou nenhum candidato.

Apesar da vantagem nas recomendações, Eisenkot enfrenta dificuldades para reunir os 61 votos necessários para garantir maioria parlamentar. O bloco de oposição liderado por ele reúne 48 cadeiras, enquanto a aliança de Netanyahu, formada por partidos de direita e religiosos, conquistou 53.

Os partidos árabes, que somam 19 assentos, também apoiaram a indicação de Eisenkot. A participação dessas bancadas, no entanto, é um ponto de tensão nas negociações. O ex-general já demonstrou resistência em formar uma coalizão com essas legendas.

Outra possibilidade seria buscar apoio de partidos ultraortodoxos, tradicionalmente aliados de Netanyahu. A alternativa também envolve negociações difíceis, especialmente em torno do serviço militar obrigatório.

Em publicação nas redes sociais, Eisenkot defendeu a formação de um governo de emergência nacional. “Agora é o momento de formar um governo nacional de emergência. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que sejamos dignos desse cargo”, escreveu.

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Caso não consiga reunir apoio suficiente, Eisenkot poderá perder a oportunidade de assumir o governo. Herzog poderá então indicar Netanyahu para uma nova tentativa. Se as negociações fracassarem, Israel poderá enfrentar outra eleição.