Eisenkot busca união nacional, mas aponta crise sob Netanyahu

Ao ser encarregado neste domingo (8/11) de montar o novo governo israelense, o líder da oposição Gadi Eisenkot, de 66 anos, deixou a porta aberta para incluir o partido de Benjamin Netanyahu na coalizão. Apesar do gesto, o ex-general — que garantiu 67 votos no Parlamento ante 46 do rival, doze dias após as eleições de 27 de outubro — responsabilizou o premiê em fim de mandato por mergulhar o país em uma crise histórica.

Logo após receber Eisenkot na residência presidencial em Jerusalém, o presidente israelense cobrou a estruturação de um governo de união nacional. Sob a ótica do mandatário, a estabilidade do país depende de uma liderança disposta a dialogar com todas as vertentes sociais, governando para aliados e rivais políticos. Ele reforçou esse posicionamento ao declarar publicamente: "O Estado de Israel precisa de um governo estável. Eisenkot, espero que faça todo o possível para formar um governo que sirva tanto àqueles que votaram no senhor quanto àqueles que não votaram".

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Em seguida, o líder opositor centrista mostrou-se disposto a incluir em sua coalizão membros do Likud, de Netanyahu, mas também do Partido Sionista Religioso, uma legenda de extrema direita liderada pelo ministro das Finanças em fim de mandato, Bezalel Smotrich.

Unidade

"Se os membros do Likud e do Partido Sionista Religioso acreditam realmente que este é um momento para a unidade, como disseram ao presidente, não vejo motivo para que não apoiem um governo liderado por mim e os princípios que apresentei", afirmou Eisenkot.

"Estamos em estado de emergência e nos aproximamos de um ponto sem volta para o Estado de Israel", alertou, defendendo medidas políticas "criativas e pouco convencionais". Gadi Eisenkot tem 28 dias para formar uma coalizão, prazo que pode ser prorrogado por mais 14 dias. Se ele fracassar, outro político poderá ser designado para formar o governo e, caso o impasse persista, será necessário convocar novas eleições.

Os partidos que o apoiam estão unidos no desejo de pôr fim às duas décadas de mandato de Netanyahu, mas vêm de um amplo espectro político e não concordam quanto à composição do futuro governo. Eles divergem, em particular, sobre as duas principais listas de maioria árabe, que conquistaram 19 das 120 cadeiras no Knesset, o Parlamento israelense. O apoio delas a Eisenkot poderia ser decisivo, mas vários de seus aliados recusam-se a depender de seus votos.

Em uma sociedade ainda traumatizada pelo ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023, uma cooperação com os partidos que representam os palestinos de Israel incomoda uma parcela do eleitorado judeu. Os árabes-israelenses são descendentes de palestinos que permaneceram no território após a criação de Israel, em 1948, e representam cerca de 20% da população.

As divergências podem levar Eisenkot a tentar formar um governo minoritário, ou seja, sem o apoio de mais da metade dos 120 deputados. De fato, ele defendeu a formação de um "governo de emergência nacional", o que sugere essa possibilidade. Nesse cenário, apenas os 48 deputados de seu bloco votariam a favor de seu governo, em comparação com os 46 fiéis a Netanyahu. Os outros 26, oriundos de partidos árabes e de uma legenda ultraortodoxa, não votariam a favor do voto de confiança ao seu governo.

Um governo apoiado por apenas 48 deputados seria muito frágil e obrigaria a negociar cada lei, disse à AFP Assaf Shapira, cientista político do Instituto Israelense para a Democracia. As negociações também poderiam resultar em um peso maior para as legendas árabes ou ultraortodoxas. "Atravessamos um dos períodos mais críticos que a democracia israelense já conheceu", afirmou, ontem, Eisenkot.

Herzog destacou os desafios diplomáticos que Israel enfrenta, especialmente após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nas quais os democratas conquistaram a maioria em ambas as casas do Congresso.