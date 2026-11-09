Russell Brand pega 10 anos e meio de prisão por estupro e agressão sexual

Captura de tela de vídeo divulgado em 5 de novembro de 2026 pela Polícia Metropolitana mostra o comediante britânico Russell Brand durante interrogatório policial - (crédito: Metropolitan Police/AFP)

O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres entre 2004 e 2009, período em que estava no auge da carreira. A sentença, divulgada pelo jornal inglês The Guardian, envolve o estupro de uma fã de 21 anos e três episódios distintos de agressão sexual.

A decisão ocorre após um julgamento de quatro semanas no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, durante o qual Brand foi descrito como um predador sexual manipulador e implacável. O processo reuniu denúncias de seis mulheres e analisou sete acusações relacionadas a acontecimentos registrados ao longo de uma década, entre 1999 e 2009.

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Embora tenha sido considerado culpado em quatro dos casos, o artista foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de atentado ao pudor. Ele negou todas as denúncias apresentadas contra si.

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A situação judicial do comediante, entretanto, pode ter novos desdobramentos. Após o veredito, a Polícia Metropolitana de Londres informou que outras duas acusações de estupro envolvendo Brand permanecem sob investigação.

Denúncias vieram à tona em 2023

As investigações que levaram Brand aos tribunais começaram depois da divulgação de uma série de reportagens, em setembro de 2023, que expuseram acusações de violência sexual contra o artista. O material foi produzido pelos jornais britânicos The Sunday Times e The Times em parceria com o programa investigativo Dispatches, exibido pelo Channel 4.

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As publicações reuniram depoimentos de mulheres que relataram episódios de estupro, agressões sexuais e outras condutas inadequadas atribuídas ao comediante em diferentes momentos de sua carreira.

A repercussão das denúncias levou à abertura de investigações policiais e afetou sua trajetória profissional, contribuindo para seu afastamento do entretenimento britânico.

Carreira



Antes de passar a enfrentar acusações criminais, Russell Brand havia construído uma carreira de destaque na televisão e no cinema. Nascido em junho de 1975, no condado inglês de Essex, ele começou a trabalhar como comediante de stand-up e posteriormente ganhou espaço como apresentador de programas de rádio e televisão.

Sua projeção fora do Reino Unido aumentou em 2008, com o lançamento da comédia Ressaca de Amor, na qual interpretou o excêntrico músico Aldous Snow. O personagem ganhou popularidade e voltou aos cinemas em O Pior Trabalho do Mundo, de 2010.

Nos anos seguintes, Brand participou de produções como Arthur, o Milionário Irresistível e Rock of Ages, consolidando sua presença em Hollywood. Fora das telas, também ganhou destaque pelo relacionamento com a cantora norte-americana Katy Perry, com quem foi casado por aproximadamente um ano.

Posteriormente, o comediante passou a dedicar parte crescente de sua carreira à produção de conteúdo digital. Em vídeos e podcasts, começou a abordar questões políticas, debates sociais e religião, afastando-se gradualmente dos trabalhos que o haviam tornado conhecido no cinema e na televisão.

Essa mudança também foi acompanhada por uma aproximação pública com a espiritualidade cristã, tema que passou a ocupar espaço em seus conteúdos. A atuação nas plataformas digitais tornou-se uma de suas principais formas de comunicação com o público, especialmente após as denúncias de 2023 e o consequente desgaste de sua imagem no meio artístico.