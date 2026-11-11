Apagão mundial de 90 dias em novembro é falso; entenda o boato

A imagem remete ao conceito de desligamento global, desmistificando a teoria do apagão mundial que circulou nas redes sociais - (crédito: Freepik)

A previsão de um apagão mundial com duração de 90 dias, a partir da próxima terça-feira (17/11), ganhou força nas redes sociais. As publicações sugerem que o planeta poderá ficar sem energia elétrica e outros serviços essenciais. A alegação, porém, reúne acontecimentos distintos e que não apresentam evidências de um colapso global.

A teoria ganhou força a partir da associação de uma cena de Os Simpsons, um teste de emergência nos Estados Unidos, ataque cibernéticos e recomendações preventivas da Defesa Civil brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O que Os Simpsons tem a ver com o apagão?

Um dos elementos usados para sustentar o boato é o episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada que foi exibido em 2023. A trama apresenta um apagão fictício em Springfield, cidade onde se passa a animação.

Internautas resgataram cenas do capítulo e associaram a história a 17 de novembro de 2026. No entanto, o episódio não prevê um blecaute mundial de 90 dias. A ligação entre a animação e a data surgiu posteriormente nas redes sociais.

Teste de emergência nos EUA não envolve a rede elétrica

Outro fato incorporado à teoria é de um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência dos Estados Unidos, programado para 17 de novembro.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), realizará o exercício para verificar o funcionamento dos canais de comunicação em situações de emergência. O teste está previsto para as 14h20, no horário local, e prevê a transmissão de uma mensagem de aproximadamente um minuto.

O procedimento envolve os sistemas de comunicação, como rádio e televisão. Não prevê o desligamento da rede elétrica nem uma interrupção generalizada dos serviços de internet. A programação será retomada após a mensagem.

Kit de emergência não é alerta de apagão

No Brasil, a recomendação para que famílias mantenham um kit de emergência com suprimentos para 72 horas também passou a ser usada como argumento para sustentar a teoria.

A orientação da Defesa Civil busca preparar a população para situações como enchentes, deslizamentos e outros desastres que possam dificultar o acesso a serviços básicos ou atrasar o atendimento de equipes de socorro. O kit pode incluir água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos, documentos e itens de primeiros socorros.

Segundo o órgão, a recomendação tem apenas caráter preventivo. Não representa um aviso de que o país enfrentará um apagão ou um colapso de serviços em novembro.

Ataques hackers ampliam preocupação com infraestruturas

Uma sequência recente de ataques cibernéticos contra sistemas também despertou preocupação sobre a vulnerabilidade de serviços essenciais. Em 6 de novembro, o Porto de Santos, o maior da América Latina, sofreu um ataque cibernético que afetou os sistemas online da Autoridade Portuária de Santos (APS). Apesar da indisponibilidade, as operações logísticas do complexo seguem normalmente, sem paralisação de atividades. A companhia informou que ainda investiga o alcance do ataque e não sabe se houve acesso a dados.

Já na europa, em outubro, hackers alteraram remotamente os controles de temperatura de refrigeradores e freezers de centenas de supermercados na França, provocando perdas de alimentos. No início de novembro, uma nova onda de ataques atingiu estabelecimentos de pelo menos dez países europeus, incluindo o Reino Unido.

Ainda na França, o ataque também afetou três unidades do serviço nacional de sangue, onde os invasores elevaram os parâmetros de temperatura de câmaras refrigeradas que armazenavam bolsas de sangue e amostras. Os sistemas de alarme permitiram a intervenção das equipes, e não houve perda de produtos sanguíneos.

Esses episódios mostram que falhas de segurança digital podem comprometer equipamentos físicos e causar impactos concretos. Ainda assim, os incidentes atingiram sistemas específicos e não representam evidência de uma interrupção global do fornecimento de energia elétrica.

Então de onde surgiu a história dos 90 dias?

A duração de três meses foi associada a uma iniciativa de segurança energética do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, conhecida como Diretriz Fortress.

O projeto busca ampliar a autonomia de instalações militares norte-americanas para que possam manter operações essenciais em situações de crise, como falhas no abastecimento externo ou ataques à infraestrutura. O prazo de 90 dias se refere à capacidade de funcionamento dessas estruturas, não a uma previsão de interrupção da energia para a população.

A interpretação de que o plano anunciaria um apagão mundial distorce seu objetivo original.

Existe risco de um apagão mundial?

Apagões podem ocorrer por falhas técnicas, eventos climáticos extremos ou ataques a infraestruturas. Isso não significa, porém, que todos os países estejam sujeitos a uma interrupção simultânea do fornecimento de energia.

Os sistemas elétricos têm estruturas próprias de geração, transmissão e distribuição, com diferentes operadores e mecanismos de proteção. Não existe uma única rede elétrica mundial que possa ser desligada de forma coordenada.