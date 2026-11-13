Musk lança nave ao espaço em meio à paralisação aérea nos Estados Unidos

Com mais de 120 metros de comprimento, a Starship deve ficar cerca de 22h em órbita e deve dar 14 voltas em torno do planeta Terra - (crédito: Reprodução/Youtube SpaceX)

Uma das empresas do bilionário Elon Musk, a SpaceX lançou a nave Starship, na noite desta sexta-feira (13/11), no estado do Texas, nos Estados Unidos, momentos após a Administração Federal de Aviação (FAA) do país norte-americano determinar a paralisação de todos os voos no território nacional. Com mais de 120 metros de comprimento, a Starship deve ficar cerca de 22h em órbita e deve dar 14 voltas em torno do planeta Terra.

Enquanto a Starchip fica seu primeiros minutos em órbita, o espaço aéreo dos Estados Unidos segue paralisado após a FAA alegar que motivos de falhas na comunicação para interromper o movimento de novos voos no país. "Por excesso de precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram contabilizados, e os voos internacionais serão tratados caso a casos", disse nas redes sociais.

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There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ?? (@FAANews) November 13, 2026





O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou a situação dos Centros de Controle e afirmou em uma rede social que "técnicos da agência investigam a ocorrência. A FAA informou que divulgará atualizações assim que houver novas informações". Além de apontar questões na comunicação como causador da paralsiação aérea nos EUA, as autoridades norte-americanas negaram risco de ataque terrorista.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026