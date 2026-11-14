InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Secretário de Transportes dos EUA diz que Trump está ciente de pane aérea

Sean Duffy disse que Trump "ama aviação" e busca verba no Congresso para modernizar o controle de tráfego aéreo do país

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, fornece uma atualização sobre a suspensão de voos na sala de imprensa da Casa Branca em Washington, DC, em 13 de novembro de 2026 - (crédito: Kent Nishimura/AFP)
O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, fornece uma atualização sobre a suspensão de voos na sala de imprensa da Casa Branca em Washington, DC, em 13 de novembro de 2026 - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse que falou com o presidente americano Donald Trump e que ele esteve o tempo todo a par dos problemas que levaram à interrupção do tráfego aéreo dos EUA.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Nós dois falamos com ele. Eu falei com ele por telefone. Falei com ele no Salão Oval", disse Duffy, citando que o secretário de secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, também esteve em contato com o presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Eu sei que ele está totalmente envolvido porque se comunicou com nós dois várias vezes desde o momento em que aconteceu até instantes antes de eu vir aqui. Eu estava em comunicação constante", afirmou Duffy em coletiva realizada nesta sexta-feira (13/11).

"Markwayne e eu estivemos no Salão Oval com ele, e, aliás, eu agradeço a liderança dele. E o que é único no presidente é que ele ama aviação. Ele ama o espaço aéreo, e é por isso que tem estado tão engajado nisso", afirmou.

O secretário disse que Trump entende muito bem de aviação. "E ele estava frustrado desde antes de eu ser empossado: ele falava sobre como o sistema é velho, como administrações anteriores falharam, e como ele quer consertar o sistema de controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos e entregar o melhor do mundo", disse.

"E é necessária a liderança do presidente, como a do presidente Trump, para que possamos pedir ao Congresso, conseguir o dinheiro e entregar isso", afirmou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 14/11/2026 09:10
x