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CONFLITO

Irã diz que atingiu sistema de radar dos EUA no Bahrein

EUA não comentaram a declaração iraniana, mas governo do Bahrein relatou interceptação de projéteis e emitiu alertas

A primeira página do jornal em língua persa Javan exibe uma charge do presidente dos EUA, Donald Trump, com a manchete
A primeira página do jornal em língua persa Javan exibe uma charge do presidente dos EUA, Donald Trump, com a manchete "Sonho Americano, uma saída sem acordo!", em Teerã, em 15 de novembro de 2026 - (crédito: AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste domingo (15/11) que atingiu um sistema de radar em uma base de helicópteros dos Estados Unidos no Bahrein. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal IRNA.

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O Comando Central do exército dos EUA (Centcom), que supervisiona as forças americanas no Oriente Médio, não comentou. A situação ocorre após o órgão oficial norte-americano ter dito na sexta-feira (13/11) que interceptou dois drones iranianos que se dirigiam ao Bahrein e negou a alegação do Irã de que havia atingido um sistema de radar de alerta antecipado dos EUA no país.

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O exército do Bahrein disse que seus sistemas de defesa aérea interceptaram vários projéteis iranianos antes que atingissem seus alvos. 

Também neste domingo, o Ministério do Interior do Bahrein emitiu dois alertas nacionais sobre uma ameaça, os primeiros desse tipo desde setembro. A pasta não especificou, porém, a natureza da ameaça nem disse se algo havia sido atingido.

"O Irã continua sua abordagem hostil sistemática através de seus ataques pecaminosos que visam o Reino do Bahrein", acrescentou o comunicado.

Fonte: Associated Press

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 15/11/2026 15:06
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