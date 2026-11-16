Uma antiga concessionária da Subaru em Malta, ilha localizada no Mar Mediterrâneo, mantém veículos da década de 1990 intactos em seu interior desde que encerrou as atividades há cerca de três décadas. O espaço virou assunto recorrente entre entusiastas automotivos e voltou a ganhar atenção após ser visitado por Paul Cowland, ex-apresentador do programa Mestres da Restauração: Carros Clássicos.

Para Cowland, entrar no local proporciona uma experiência imediata de viagem no tempo. "É como ser transportado 35 anos para o passado", afirmou o apresentador ao descrever o ambiente preservado. Embora tenha viralizado novamente, a loja entrou no radar da imprensa especializada pela primeira vez em 2018.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O fechamento do estabelecimento ocorreu após uma mudança na dinâmica comercial da ilha. Durante anos, a revenda operou como a única representante da montadora japonesa em Malta. O cenário mudou quando um concorrente passou a importar os mesmos automóveis e inaugurou um salão de vendas mais moderno, com estrutura e atendimento aprimorados, o que levou ao encerramento das operações da antiga loja.

Apesar de ter baixado as portas, o espaço nunca teve seu estoque liquidado. O destaque do acervo parado no tempo é um Subaru XT — modelo também conhecido em alguns mercados como Alcyone ou Vortex. Trata-se de um cupê de duas portas com mais de 30 anos que permanece em estado de novo, conservando inclusive a etiqueta original de entrega colada no vidro. De acordo com registros do site especializado CarsAddiction, o exemplar é um Subaru XT Turbo 4WD fabricado em 1987.

Na época de seu lançamento, o modelo chamava atenção pelas soluções tecnológicas avançadas para o período. "Na sua época, este era o carro dos sonhos de muitos, com seu design futurista em forma de cunha, recursos digitais, um recurso interessante em que todo o painel de instrumentos se movia com o volante e a incrível suspensão a ar ativa que rebaixava o carro ao dirigir em rodovias", detalhou o CarsAddiction.

A preservação do estoque se deve à postura inflexível do antigo proprietário. Segundo relatos publicados pelo mesmo portal, diversos colecionadores e apaixonados por carros procuraram o empresário ao longo dos anos na tentativa de adquirir os veículos, mas o idoso recusou todas as propostas de venda.

A resistência às mudanças também se refletia na forma como o proprietário lidava com os valores dos automóveis. Até 2018, ele ainda utilizava como referência a lira maltesa, moeda oficial do país que deixou de circular em 2008. Pelas contas do antigo dono, o veículo mais caro da loja, o cupê Subaru XT, era avaliado em 10 mil liras maltesas — quantia equivalente a cerca de R$ 166 mil.