"Profeta do fim do mundo" diz ter previsto queda do Outlook

Um vidente conhecido como “profeta do fim do mundo” afirma ter previsto a falha global do Microsoft 365, responsável pela queda do sistema de email do Outlook, e garante que esse acontecimento é apenas o começo de algo maior.
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A falha da Microsoft 365 começou na tarde de quinta-feira (12/11), seguindo até a tarde do dia seguinte, afetando milhões de clientes e podendo ter custado bilhões de dólares. Após a interrupção do sistema, Craig Hamilton-Parker, o profeta, publicou um vídeo detalhando sua teoria sobre as falhas globais.
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Ele compartilhou trechos de seus vídeos anteriores no YouTube, que, segundo ele, mostravam que ele já havia previsto a falha na semana anterior. O homem afirma também que a grande interrupção cibernética “pode ser apenas o começo de mais estragos online devastadores”.
Ele disse: "Tenho feito várias previsões sobre alguns grandes ataques cibernéticos. Talvez a interrupção de hoje, como estão chamando, seja um lembrete do que está por vir, mas venho argumentando há algum tempo que já estamos sofrendo um ataque cibernético”.
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Hamilton defende que uma “guerra secreta” estaria acontecendo, e já havia afirmado, em março do ano passado, que se sentia que o mundo estava “sob ataque”. “Há uma guerra secreta em curso. Acredito que haverá algum tipo de interrupção, algum tipo de acordo”, disse.
Porém, no vídeo publicado esta semana, Hamilton-Parker não menciona diretamente o Outlook. Em vez disso, ele diz que sentia que haveria uma “grande falha” que afetaria o sistema Windows, a Apple ou alguma interface importante usada nos computadores pessoais.
Embora afirme que tenha acertado a previsão, ao final do vídeo, o profeta diz que sua principal previsão de ataque cibernético ainda está por vir e deve ocorrer em 2027, mirando, principalmente, o sistema bancário, instituições financeiras, supermercados e infraestruturas elétricas.
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