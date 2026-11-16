"Profeta do fim do mundo" diz ter previsto queda do Outlook

"Tenho feito várias previsões sobre alguns grandes ataques cibernéticos. Talvez a interrupção de hoje, como estão chamando, seja um lembrete do que está por vir" - (crédito: Reprodução/ You Tube)

Um vidente conhecido como “profeta do fim do mundo” afirma ter previsto a falha global do Microsoft 365, responsável pela queda do sistema de email do Outlook, e garante que esse acontecimento é apenas o começo de algo maior.

A falha da Microsoft 365 começou na tarde de quinta-feira (12/11), seguindo até a tarde do dia seguinte, afetando milhões de clientes e podendo ter custado bilhões de dólares. Após a interrupção do sistema, Craig Hamilton-Parker, o profeta, publicou um vídeo detalhando sua teoria sobre as falhas globais.

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Ele compartilhou trechos de seus vídeos anteriores no YouTube, que, segundo ele, mostravam que ele já havia previsto a falha na semana anterior. O homem afirma também que a grande interrupção cibernética “pode ser apenas o começo de mais estragos online devastadores”.

Ele disse: "Tenho feito várias previsões sobre alguns grandes ataques cibernéticos. Talvez a interrupção de hoje, como estão chamando, seja um lembrete do que está por vir, mas venho argumentando há algum tempo que já estamos sofrendo um ataque cibernético”.

Hamilton defende que uma “guerra secreta” estaria acontecendo, e já havia afirmado, em março do ano passado, que se sentia que o mundo estava “sob ataque”. “Há uma guerra secreta em curso. Acredito que haverá algum tipo de interrupção, algum tipo de acordo”, disse.

Porém, no vídeo publicado esta semana, Hamilton-Parker não menciona diretamente o Outlook. Em vez disso, ele diz que sentia que haveria uma “grande falha” que afetaria o sistema Windows, a Apple ou alguma interface importante usada nos computadores pessoais.

Embora afirme que tenha acertado a previsão, ao final do vídeo, o profeta diz que sua principal previsão de ataque cibernético ainda está por vir e deve ocorrer em 2027, mirando, principalmente, o sistema bancário, instituições financeiras, supermercados e infraestruturas elétricas.

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