Na próxima quinta-feira (19/11), a cidade de Shenzhen, no sul da China, será palco de uma reunião trilateral sem precedentes entre os principais líderes do planeta: Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Os presidentes dos Estados Unidos, da China e da Rússia serão os protagonistas do encontro que terá o objetivo de debater a "paz mundial". O evento ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), organização que envolve 21 países e entidades econômicas — como Taiwan e Hong Kong.

Os poucos detalhes da reunião foram divulgados pela anfitriã e pelos EUA. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, anunciou que Xi, Trump e Putin manterão "trocas profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências". Apesar da proposta do encontro, dois dos países envolvidos — Rússia e Estados Unidos —estão ou estiveram envolvidos, recentemente, em conflitos. Moscou prossegue com a campanha militar na Ucrânia, e Washington não descarta retomar a ofensiva contra o Irã. Tanto que enviou um terceiro porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, ao Oriente Médio.

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Em declaração na Casa Branca, Donald Trump disse a repórteres que deverá incluir a desnuclearização, a guerra contra o Irã, a economia, o comércio e a Ucrânia na agenda de diálogo. O republicano chegou a referir-se ao país de Volodymyr Zelensky como "meu tema favorito". Mais cedo, segundo a emissora britânica BBC, autoridades americanas afirmaram que Trump não falaria sobre o conflito entre Moscou e Kiev. "A Ucrânia e a Rússia estão perdendo 25 mil soldados por mês. Então, falaremos sobre isso", garantiu Trump, que também não descartou retomar conversas com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. "Estaremos com o presidente Xi (...) também nos reuniremos com o presidente Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong-un", declarou.

Por sua vez, o Kremlin tratou de lançar um balde de água fria sobre os mais otimistas. "A importância e o simbolismo desse encontro são difíceis de serem superestimados", afirmou, por meio de nota.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), diplomatas de alto escalão de Pequim e de Washington levantaram a possibilidade de que reunião inclua o tema do controle de armas nucleares. Os EUA defendem que a China assine um acordo a respeito. "Se os três presidentes se comprometerem verdadeiramente com uma desnuclearização significativa, será um grande avanço para o mundo", admitiu o secretário-geral da ONU, António Guterres. "Defendemos há muito tempo a necessidade do desarmamento nuclear e acreditamos que só estaremos totalmente seguros quando nos livrarmos por completo das armas nucleares", disse, durante cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nas Filipinas.

"Marcante"

"Uma reunião trilateral entre líderes das três grandes potências é sempre muito marcante. Isso demonstra que, apesar das dificuldades, Trump tem na política externa um ganho, no sentido de recuperar essa diplomacia de cúpula. Acho isso importante, não só pelo simbolismo, mas como um reconhecimento, de parte dos EUA, de que existem mudanças no sistema internacional e que eles estão atentos", explicou ao Correio Cristina Pecequilo, professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo ela, Trump tenta mostrar liderança e iniciativa. "De certa forma, há uma sinalização da aceitação da multipolaridade, por parte do presidente americano", observou.

Pecequilo vê o interesse dos EUA no encerramento do conflito entre Rússia e Ucrânia. "A presença da China nessa reunião é uma forma de barganhar com Putin o fim da guerra, ainda que a União Europeia e a Ucrânia caminhem por outras vias. Outra questão é a guerra entre Irã e Israel. Não espero muitos resultados concretos, mas creio que essas questões estarão postas sobre a mesa", afirmou. "A Rússia, a China e os EUA querem ver o enceramento do conflito com o Irã. Ao mesmo tempo, as três nações estão interessadas na paz na Ucrânia."

De acordo com a professora da Unifesp, Trump é quem mais tem a ganhar com a reunião trilateral, depois da derrota eleitoral de 3 de novembro. "Em segundo lugar, vem a Rússia, ao mostrar que Putin ainda tem um lugar à mesa com as duas maiores potências globais. Por fim, a China, que, talvez, precise de menos validação diante da comunidade internacional e de seu público interno, embora seja importante para Pequim estar à frente desse processo na região da Ásia-Pacífico", explicou Pecequilo.

Resultados modestos

Na opinião de Alexandre Uehara, coordenador do curso de relações internacionais da ESPM, os resultados do encontro deverão ser modestos. "Trump acaba de sofrer uma derrota histórica nas eleições de meio de mandato (midterms), apresenta baixa popularidade pela inflação e pela guerra no Irã. Agora está buscando alguma 'vitória' diplomática, mas não deve conseguir compromissos muito concretos", disse à reportagem. "No caso de Putin, as condições domésticas também não são muito boas, dado que a guerra com a Ucrânia se estende muito mais do que o esperado e com custos elevados. Além disso, ele sofre de um isolamento internacional. A vantagem desse encontro e a tentativa de reduzir esse isolamento."

Quanto à China, Uehara não vê o interesse de Xi em colocar à mesa uma negociação do conflito Rússia-Ucrânia. "Ele tem ciência das dificuldades e mantém relações próximas com Rússia. O outro tópico apontado na pauta pelos EUA, a limitação dos arsenais nucleares, também não parece motivar o presidente chinês."

Para Uehara, o principal simbolismo é o fato de esse encontro ocorrer tendo como anfitrião Xi Jinping. "Parece que as ações de Trump beneficiaram o fortalecimento do posicionamento da China. Mesmo que não haja acordo, as conversações vão acontecer em território chinês, Shenzhen, e será o presidente chinês quem vai controlar a agenda. Qualquer negociação que for colocada na mesa, parece-me que é Xi quem apresenta melhores condições de desenvolver as conversas posteriormente. Trump tem apenas mais dois anos de mandato, e Putin, apesar de ter muito pouco a perder nesse encontro, também não deverá ter muita força no âmbito internacional para avançar em tópicos que forem conversados entre os três."

EU ACHO...

Cristina Pecequilo, professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (foto: Arquivo pessoal)

"O simbolismo do encontro entre líderes mundiais é sempre marcante para as relações internacionais. No momento atual, quem mais se beneficia da reunião é Trump. É uma forma de ele tentar dar a volta por cima, depois das eleições de meio de mandato. Ele quer mostrar que a derrota nas urnas, bastante significativa, não mudará os rumos da sua Presidência. A reunião coloca Trump ainda como presidente daqueles que muitos consideram como o país mais poderoso do mundo."

CRISTINA PECEQUILO, professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

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