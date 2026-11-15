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ESTADOS UNIDOS

Trump: investidores odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição

Em publicação na Truth Social, presidente dos EUA afirmou que investidores não gostaram do desfecho legislativo

Na mesma publicação em sua rede social, Donald Trump afirmou que o mercado de ações já se recuperou após o recuo inicial - (crédito: MANDEL NGAN / AFP)
Na mesma publicação em sua rede social, Donald Trump afirmou que o mercado de ações já se recuperou após o recuo inicial - (crédito: MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (14/11) que investidores não gostaram do resultado das eleições de meio de mandato no país e que o mercado de ações perdeu U$ 3 trilhões.

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A votação terminou com uma mudança histórica no Congresso norte-americano: a vitória dos democratas impôs uma derrota ao presidente Trump e seu partido Republicano.

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"Alguém notou que imediatamente após a eleição o mercado de ações perdeu 3 trilhões de dólares em valor? Em outras palavras, investidores de todo o mundo odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição. Mas não tenham medo, o mercado subiu desde então, e a América em breve será MAIOR DO QUE NUNCA!", diz a postagem em sua rede social Truth Social.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 15/11/2026 15:27
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