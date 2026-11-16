Enxame está situado em árvore próxima ao posto de gasolina - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um enxame de abelhas atacou pessoas na tarde desta segunda-feira (16/11) no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 908, nas proximidades do Colégio Caseb, na Asa Sul. Ao todo, quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O chamado chegou à corporação às 13h35, e quatro viaturas de resgate foram enviadas ao endereço. Os bombeiros socorreram as vítimas das picadas ainda no local.

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Das quatro pessoas examinadas pelos socorristas, três foram encaminhadas para unidades hospitalares. Entre elas, a mãe e filha. A quarta vítima dispensou a remoção e assinou um termo de recusa de transporte.

O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) e a Secretaria de Saúde foram buscadas para atualizações do estado das vítimas, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti