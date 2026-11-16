A proposta será publicada no Registro Federal nesta terça-feira (17/11) e ficará aberta a comentários públicos por 60 dias - (crédito: BBC Geral)

O governo de Donald Trump propôs novas restrições à contratação de profissionais estrangeiros qualificados que buscam residência permanente nos Estados Unidos. Apresentada nesta segunda-feira (16/11) pelo Departamento do Trabalho, a proposta aumenta as exigências para empresas que utilizam o programa de Certificação Permanente de Trabalho (PERM), uma das vias para a obtenção do green card por meio do emprego. As mudanças podem afetar também brasileiros que pretendem permanecer no país por essa modalidade.

A proposta será publicada no Registro Federal nesta terça-feira (17/11) e ficará aberta a comentários públicos por 60 dias. As novas regras ainda não estão em vigor e só poderão ser implementadas após essa etapa.

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O PERM permite que empresas norte-americanas patrocinem pedidos de residência permanente para funcionários estrangeiros. Para isso, os empregadores precisam comprovar que não há trabalhadores norte-americanos qualificados e disponíveis para ocupar as vagas e que a contratação de profissionais de outros países não prejudicará os salários nem as condições de trabalho de empregados em funções semelhantes.

Pelas mudanças propostas, as empresas terão de ampliar os esforços para encontrar candidatos norte-americanos antes de recorrer à contratação de estrangeiros. Entre as exigências está a modernização dos processos de recrutamento, com maior utilização de anúncios eletrônicos de vagas para alcançar um número mais amplo de profissionais.

As novas exigências também atingiriam categorias que antes tinham dispensa de parte dessas regras por causa da escassez de mão de obra, como enfermeiros profissionais e cientistas com habilidades excepcionais.

Outra alteração impediria empregadores de solicitar a certificação PERM para trabalhadores estrangeiros durante dois anos após demitir funcionários americanos que ocupavam cargos semelhantes.