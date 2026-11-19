Nos primeiros 100 dias da gestão Espriella, a Colômbia contabilizou 45 lideranças comunitárias assassinadas e 6,6 mil deslocados - (crédito: Luis Acosta/AFP)

A promessa de recuperar o controle dos territórios dominados por organizações criminosas ainda não se traduziu em uma redução da violência na Colômbia. Nos primeiros 100 dias do governo do presidente ultradireitista Abelardo de La Espriella, os ataques com drones realizados por grupos paramilitares e ligados ao narcotráfico aumentaram 132%. Os dados são da Fundação Ideias para a Paz (FIP), organização colombiana que acompanha a evolução dos conflitos armados no país.

O avanço dessa modalidade de combate tornou-se um dos principais desafios para as forças de segurança, enquanto organizações de direitos humanos questionam os resultados da política de enfrentamento adotada pelo novo governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O crescimento das ofensivas acompanha uma tendência observada desde 2024, quando foram contabilizados 199 ataques com esses equipamentos. No ano seguinte, o número subiu para 277 e, entre janeiro e setembro de 2026, já havia chegado a 323 ocorrências, um aumento de 95% em relação ao mesmo período de 2025.

A frequência das operações também chama a atenção: em média, um ataque com drone é registrado a cada 20 horas. Além de ampliar a capacidade ofensiva dos grupos criminosos, a utilização dessa tecnologia representa uma dificuldade adicional para as autoridades, que ainda não conseguiram desenvolver uma resposta suficiente para neutralizar a ameaça.

Em sua avaliação sobre o cenário de segurança, a FIP destacou a vantagem operacional conquistada pelas organizações armadas.

“A FIP alerta que os drones se tornaram uma ferramenta cada vez mais eficiente para atacar as forças de segurança e organizações rivais, e que o Estado ainda não consegue neutralizar essa vantagem tecnológica”.

Ataques atingem militares e ameaçam comunidades

A dimensão do problema ficou evidente em 12 de novembro, quando uma unidade militar responsável por operações terrestres foi atingida por 20 explosivos lançados de drones na zona rural de Tibú, no departamento de Norte de Santander. Quatro militares morreram na ofensiva, ocorrida em uma das regiões afetadas pelos confrontos entre organizações armadas.

O impacto dessa estratégia, entretanto, não se limita às forças de segurança. Segundo o Observatório de Direitos Humanos e Conflitividade do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz), a presença crescente de aeronaves não tripuladas modificou a dinâmica dos conflitos em diferentes localidades, ampliando a exposição da população civil à violência.

Leia também: De la Espriella toma posse e deve retomar relação militar entre Colômbia e EUA

A entidade chama a atenção especialmente para os departamentos de Cauca e Catatumbo, onde há relatos de operações próximas a áreas habitadas.

“Essa modalidade transformou as dinâmicas de confronto em vários territórios, particularmente no Cauca e no Catatumbo, onde foram denunciados ataques nas imediações de residências, escolas e outros espaços comunitários”, escreveu o observatório.

A intensificação das ofensivas ocorre em um momento em que Espriella busca demonstrar os resultados de sua política de segurança, marcada pela rejeição a negociações com organizações criminosas e pela defesa de operações militares mais contundentes. A estratégia, que ocupou posiçãoF central em sua campanha presidencial, tem sido acompanhada por manifestações públicas em que o chefe do Executivo celebra ações das forças de segurança.

Em uma dessas publicações, o presidente apareceu em vídeo diante dos corpos de quatro supostos integrantes de grupos paramilitares. Entre eles estaria o criminoso conhecido como Naím, também chamado de “Bendito Menor”, apontado como um dos homens mais procurados da Colômbia.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales más peligrosos del país. Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano. Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo. Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado. Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso. Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede. Mi respaldo a nuestra Fuerza Pública es absoluto. A nuestros héroes no los vamos a abandonar, desamparar ni dejar humillar. Colombia está recuperando el orden, la autoridad y la tranquilidad que los criminales pretendieron arrebatarnos. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) ???????????? September 4, 2026

Ao comentar a operação, Espriella comemorou a suposta morte do narcotraficante, a quem atribuiu atividades criminosas na região norte do país.

“Chegou ao fim a trajetória sanguinária deste narcoterrorista, responsável por semear extorsão, narcotráfico e terror na Guajira e no Caribe colombiano”, declarou.

Entidades questionam resultados da política de segurança

O contraste entre a celebração das operações militares e a situação enfrentada pelas comunidades aparece nos levantamentos divulgados por organizações independentes. Nos primeiros 100 dias da nova administração, o Indepaz contabilizou o assassinato de 45 lideranças comunitárias, a ocorrência de 26 massacres e o deslocamento forçado de aproximadamente 6,6 mil pessoas.

Para a entidade, os indicadores demonstram que os resultados da política de segurança precisam ser examinados para além das ações de combate direto aos grupos criminosos. A avaliação considera que a proteção dos moradores das regiões afetadas pela guerra interna deve ocupar posição central na atuação estatal.

Leia também: Presidente da Colômbia é criticado por dar bolas a vítimas de terremoto

Ao divulgar seu balanço, o observatório questionou os critérios utilizados para demonstrar avanços no enfrentamento à criminalidade.

“A segurança não pode ser medida apenas pelo número de operações militares, capturas, bombardeios ou baixas em combate. Deve também ser avaliada pela capacidade do Estado de proteger a vida, prevenir o deslocamento, garantir os direitos das comunidades”, concluiu.

A Fundação Ideias para a Paz apresentou críticas semelhantes, embora tenha concentrado sua análise na ausência de uma estratégia capaz de enfraquecer estruturalmente as organizações armadas. Segundo a FIP, a intensificação das operações não foi acompanhada de medidas suficientemente claras para reduzir as fontes de financiamento dos grupos ilegais ou assegurar a retomada duradoura dos territórios sob sua influência.

A entidade considera que a postura de enfrentamento anunciada pelo presidente ainda não produziu mudanças concretas proporcionais ao discurso adotado durante a campanha.

“A distância entre o discurso de autoridade e a recuperação efetiva dos territórios continua sendo considerável. A FIP não identifica, nestes primeiros 100 dias, um plano suficientemente definido para combater as finanças ilegais [desses grupos]”, afirmou.

As avaliações das duas organizações colocam em discussão a capacidade do governo de converter resultados militares em melhorias permanentes nas condições de segurança. Enquanto o avanço dos drones amplia os riscos para militares e civis, os indicadores de violência e deslocamento forçado revelam a permanência dos conflitos em diferentes regiões colombianas.

Espriella, por sua vez, mantém a defesa de uma atuação mais rígida contra o narcotráfico e as organizações paramilitares. Ao celebrar os 100 primeiros dias de mandato nas redes sociais, o presidente reafirmou a decisão de interromper qualquer possibilidade de diálogo com esses grupos e apresentou a recuperação do controle territorial como prioridade de sua administração.

“Durante estes primeiros 100 dias, minha ordem foi clara e contundente. Recuperar o controle do território. Enfrentar como nunca antes as organizações criminais e narcoterroristas. E devolver a tranquilidade a todos os colombianos”, afirmou.