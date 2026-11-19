Uma repórter da Bloomberg foi proibida de participar da reunião trilateral entre os Estados Unidos, China e Rússia, após ter feito uma pergunta sobre o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante um encontro anterior do presidente Donald Trump e o líder chines Xi Jinping, segundo informações divulgadas à imprensa.
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Ela perguntou: “Presidente Trump, Jensen Huang foi desleal aos Estados Unidos?”. A Casa Branca defendeu a inclusão da repórter, as autoridades chinesas se recusaram a ceder. O governo chines disse aos repórteres que gritar perguntas é considerado extremamente rude.
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O presidente norte-americano afirmou que mencionou brevemente a saída de Jensen da Nvidia, e as razões por trás, durante um jantar esta semana com Jinping. “Talvez eu tenha mencionado o assunto, mas de forma bem breve, porque é uma verdadeira tragédia”, disse Trump em uma entrevista à Fox News, em Shenzhen, onde se preparava para conversas mais aprofundadas com Xi, previstas para esta quinta-feira (19/11).
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Trump relatou também que ele e o líder chines conversaram sobre muitas coisas durante o jantar, incluindo inteligência artificial. “Ele está impressionado com o nosso bom desempenho nessa área. Estamos à frente da China. Estamos à frente do mundo inteiro", alegou.
O líder dos EUA também minimizou a espionagem chinesa, afirmando que se trata de um aspecto comum na competição mundial. “Vamos colocar da seguinte forma: eu sei de tudo. Nós espionamos a China. Eles nos espionam”, disse.
Ao ser questionado se pediria à China que interrompesse essas práticas, Trump respondeu: “Não adianta. Eles pediriam que nós parássemos, e não sei se eu faria isso".
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