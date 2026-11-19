Uma repórter da Bloomberg foi proibida de participar da reunião trilateral entre os Estados Unidos, China e Rússia, após ter feito uma pergunta sobre o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante um encontro anterior do presidente Donald Trump e o líder chines Xi Jinping, segundo informações divulgadas à imprensa.

Ela perguntou: “Presidente Trump, Jensen Huang foi desleal aos Estados Unidos?”. A Casa Branca defendeu a inclusão da repórter, as autoridades chinesas se recusaram a ceder. O governo chines disse aos repórteres que gritar perguntas é considerado extremamente rude.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O presidente norte-americano afirmou que mencionou brevemente a saída de Jensen da Nvidia, e as razões por trás, durante um jantar esta semana com Jinping. “Talvez eu tenha mencionado o assunto, mas de forma bem breve, porque é uma verdadeira tragédia”, disse Trump em uma entrevista à Fox News, em Shenzhen, onde se preparava para conversas mais aprofundadas com Xi, previstas para esta quinta-feira (19/11).

Trump relatou também que ele e o líder chines conversaram sobre muitas coisas durante o jantar, incluindo inteligência artificial. “Ele está impressionado com o nosso bom desempenho nessa área. Estamos à frente da China. Estamos à frente do mundo inteiro", alegou.

O líder dos EUA também minimizou a espionagem chinesa, afirmando que se trata de um aspecto comum na competição mundial. “Vamos colocar da seguinte forma: eu sei de tudo. Nós espionamos a China. Eles nos espionam”, disse.

Ao ser questionado se pediria à China que interrompesse essas práticas, Trump respondeu: “Não adianta. Eles pediriam que nós parássemos, e não sei se eu faria isso".

Saiba Mais Mundo Xi, Trump e Putin celebram histórica reunião na China

Xi, Trump e Putin celebram histórica reunião na China Mundo GTA 6: Lucia, 1ª protagonista feminina do jogo, é um ponto de virada para mulheres nos games?

GTA 6: Lucia, 1ª protagonista feminina do jogo, é um ponto de virada para mulheres nos games? Mundo Trump, Xi e Putin em encontro histórico na China: o que cada um falou e quer na cúpula

Trump, Xi e Putin em encontro histórico na China: o que cada um falou e quer na cúpula Mundo As denúncias de assédio sexual no McDonald's no Reino Unido: 'Eles estavam esperando as meninas mais novas completarem 18 anos'

As denúncias de assédio sexual no McDonald's no Reino Unido: 'Eles estavam esperando as meninas mais novas completarem 18 anos' Mundo Recorde da Anthropic em estreia na bolsa de valores conseguirá impedir o estouro da bolha da IA?

Recorde da Anthropic em estreia na bolsa de valores conseguirá impedir o estouro da bolha da IA? Mundo O disco de ouro com mensagens para extraterrestres levado pela sonda Voyager 1 (e como eles poderão decifrá-lo)

O disco de ouro com mensagens para extraterrestres levado pela sonda Voyager 1 (e como eles poderão decifrá-lo) Mundo Hakeem Jeffries pode se tornar primeiro negro a liderar a Câmara

Hakeem Jeffries pode se tornar primeiro negro a liderar a Câmara Mundo Ex-boxeador venezuelano Jorge Linares é detido pela imigração nos EUA

Ex-boxeador venezuelano Jorge Linares é detido pela imigração nos EUA Mundo Mini-papa brasileiro recebe benção de Leão XIV e encanta internet

Mini-papa brasileiro recebe benção de Leão XIV e encanta internet Mundo 'Não podíamos pagar uma casa para nossa família, então decidimos comprar uma junto com desconhecidos'

'Não podíamos pagar uma casa para nossa família, então decidimos comprar uma junto com desconhecidos' Mundo Quem são os sete jovens fundadores da Anthropic que estão prestes a se tornarem multibilionários

Quem são os sete jovens fundadores da Anthropic que estão prestes a se tornarem multibilionários Mundo Conferência de Yalta: o que foi o encontro que redesenhou o mundo há 81 anos — e por que ele é comparado à reunião de Trump, Putin e Xi

Conferência de Yalta: o que foi o encontro que redesenhou o mundo há 81 anos — e por que ele é comparado à reunião de Trump, Putin e Xi Mundo De Machado de Assis a Alexandre Dumas, os grandes nomes cuja origem negra está sendo resgatada

De Machado de Assis a Alexandre Dumas, os grandes nomes cuja origem negra está sendo resgatada Mundo Análise: por que encontro histórico com Xi e Trump já é uma vitória para Putin





