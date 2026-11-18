Um dia depois da apresentação do primeiro rascunho do documento final da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), os pavilhões do Antalya Expo Center, em Antália, na Turquia, foram tomados por divergências que trancaram as negociações. O documento, divulgado na véspera pela copresidência australiana do evento, condensa, em 144 parágrafos, as demandas de 196 delegações e não agradou ninguém. Os principais impasses estão nos pontos sobre financiamento climático, metas de redução das emissões de gases de efeito estufa e abandono dos combustíveis fósseis.

Esse último enfrenta resistência de países produtores de petróleo do Oriente Médio e ficou de fora da COP30, de Belém. Porém, a transição acelerada da matriz energética para fontes limpas, uma das principais demandas da delegação brasileira, voltou a ser destaque na redação do rascunho. O texto também defende limitar o período em que o planeta ultrapassará o teto de aquecimento de 1,5°C, estabelecido pelo Acordo de Paris e considerado pela ONU próximo de ser superado.

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Na área financeira, o rascunho pede que os países desenvolvidos destinem US$ 120 bilhões (cerca de R$ 694 bilhões) por ano, até 2035, às nações em desenvolvimento para financiar medidas de adaptação às mudanças climáticas. Também propõe que os países ricos assumam a liderança no combate ao aquecimento global, com neutralidade de carbono até 2030 e emissões negativas até 2040.

“Para a COP31 ser bem-sucedida, ela precisa garantir avanços concretos nas decisões de Belém e acelerar sua implementação”, avalia Tatiana Oliveira, líder da Estratégia Internacional do WWF-Brasil. “Não podemos aceitar mais impasses enquanto a crise climática se agrava e os países mais vulneráveis seguem sem os recursos necessários para enfrentar seus impactos. A falta de transparência sobre o financiamento climático, especialmente em relação à origem dos recursos, aos valores efetivamente disponibilizados e às condições de acesso, compromete a confiança entre os países e dificulta a cobrança dos compromissos assumidos.”

Compromissos

Os países têm até sexta-feira para chegar a um consenso sobre a chamada decisão de capa — declaração política que sintetiza os principais compromissos da conferência. A aprovação, porém, não está garantida. A Rússia e os países árabes estão entre os que apresentam resistência ao texto.

A produção de conhecimento científico também entrou na disputa diplomática. O projeto de decisão convida o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) a publicar seu próximo relatório a tempo de subsidiar a segunda avaliação global do cumprimento das metas climáticas, prevista para 2028.

A publicação é considerada importante para orientar as decisões políticas com base nas evidências científicas mais recentes. Índia e Arábia Saudita, porém, defendem que o documento seja divulgado apenas em 2029. Em comunicado, os sauditas afirmaram não se opor à publicação de relatórios científicos, mas defenderam prazos maiores para garantir uma revisão adequada das evidências.

Já a União Europeia e os pequenos Estados insulares do Pacífico pressionam pela divulgação antecipada. Para essas nações, o atraso pode comprometer a ambição das políticas climáticas. Em nota, a presidente da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (Aosis), Ilana Seid, classificou como "injustificável" qualquer adiamento do relatório. (Paloma Oliveto)