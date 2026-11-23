O processo vai avaliar se a empresa violou as regras de concorrência do bloco ao dificultar o comércio transfronteiriço de refrigerantes e bebidas esportivas - (crédito: Reprodução do site cocacolaep.com/au/news)

A União Europeia anunciou nesta segunda-feira (23/11) a abertura de uma investigação antitruste contra a engarrafadora europeia da gigante de bebidas Coca-Cola, devido a suspeitas de abuso de posição dominante no mercado.

A Comissão Europeia afirmou que a investigação irá avaliar se a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) violou as regras de concorrência do bloco ao "dificultar o comércio transfronteiriço de refrigerantes e bebidas desportivas" e por outras práticas.

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