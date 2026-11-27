Logo depois de firmar um acordo de coalizão com o líder opositor Gadi Eisenkot, do partido Yashar (centro), Yair Golan — dirigente do Os Democratas (esquerda) — destacou a importância de selar o destino do premiê Benjamin Netanyahu. "Prometemos aos cidadãos que substituiríamos Netanyahu e protegeríamos a democracia. E é isso que faremos. Conclamo todos os partidos a se reunirem o quanto antes para finalizar e assinar os acordos, formar um governo e conduzir Israel por um novo caminho. Esta é a missão de nossas vidas", declarou. Pouco depois, Golan e Eisenkot divulgaram um comunicado conjunto. "Gadi Eisenkot, presidente do Yashar com Eisenkot, e Yair Golan, presidente de Os Democratas, concordaram em assinar um pacto de coalizão entre os dois partidos", diz o texto.

Apesar de insuficiente para decretar a formação de um novo governo, o pacto entre o Yashar e Os Democratas é um passo importante para destravar o impasse político que vigora em Israel desde 27 de outubro. As eleições legislativas terminaram sem que o bloco de Eisenkot ou de Netanyahu conquistasse a maioria na Knesset (Parlamento), o que invabiliza a criação de um gabinete. Na última terça-feira (24/11), o Yashar tinha recebido o aval do partido conservador Israel Beitenu, comandado por Avigdor Lieberman, ex-ministro da Defesa e das Finanças. Eisenkot tem até 6 de dezembro para a formação do governo, mas o prazo pode ser prorrogado por 14 dias.

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Eytan Gilboa — cientista político da Universidade Bar-Illan (em Ramat Gan, subúrbio de Tel Aviv) — explicou ao Correio que o ex-premiê Naftali Bennett ainda busca um governo de unidade com o Likud, partido de Netanyahu. "Ele propõe um sistema de rodízio no cargo de primeiro-ministro, com Eisenkot ocupando a posição inicialmente. Ainda não está claro se Netanyahu aceitaria tal acordo. Yashar e seu bloco começaram a definir os cargos ministeriais, e a nova proposta de governo parece muito superior à gestão de Netanyahu, que está chegando ao fim", admitiu.

Netanyahu discursa também na Knesset: aposta em um governo nacional, com rotação de dois premiês (foto: Ilia Yefimovich/AFP)

Para Gilboa, as possibilidades de Benjamin Netanyahu sustentar a chefia de governo "são míminas, a menos que Bennett decida romper com o 'bloco da mudança' e se una a ele". "Os principais empecilhos para Eisenkot se consolidar como premiê são os fatores 'tempo' e 'Bennett'. Eisenkot quer formar o governo na próxima semana. Bennett quer mais tempo para convencer Netanyahu."

Recrutamento

Ex-subsecretário da Defesa dos Estados Unidos e consultor senior do Centro para Estudos Internacionais e Estratégicos (CSIS), Dov Zakheim afirmou ao Correio que Os Democratas conquistaram quatro ministérios em um eventual governo de Eisenkot. "Além disso, parece que fizeram concessões, pois Eisenkot teria um acordo com o partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá (JUT) — que, diferentemente dos Democratas, deseja isentar os estudantes ultraortodoxos do serviço militar. É possível que Eisenkot tenha articulado um meio-termo entre os dois partidos, prevendo uma forma limitada de recrutamento para os ultraortodoxos", explicou.

Zakheim não descarta que Eisenkot dê a Mansour Abbas, líder do partido árabe Ra'am, algum tipo de função ou cargo político no governo. "Se Avigdor Lieberman concordar com isso, Eisenkot fortalecerá o eventual gabinete", avaliou. Para ele, o maior obstáculo para Eisenkot se tornar primeiro-ministro está na articulação política: colocar Lieberman e o Ra'am sob o mesmo guarda-chuva. O especialista considera que a chance de Netanyahu seguir como premiê é "mínima ou nenhuma". Por sua vez, Gilboa alertou que uma coalizão entre o JUT e o Ra'am não é plausível. "Yashar também precisa do apoio dos partidos religiosos, e, ao que parece, ele está a caminho de obtê-lo", disse.



