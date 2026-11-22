Jerusalém — Os cartazes com as fotos de Benjamin Netanyahu e de Gadi Eisenkot estão espalhados pelas ruas de Jerusalém, de Tel Aviv e pelas rodovias. São um lembrete de uma eleição legislativa que colocou o próximo líder de Israel em um dilema: fazer uma aliança com partidos árabes, aceitar os ortodoxos em um governo de união nacional ou realizar novo pleito. Nem Netanyahu nem Eisenkot conseguiu a maioria absoluta de assentos na Knesset (Parlamento). O prazo final para a formação do governo é 6 de dezembro. Eisenkot recebeu o apoio do ex-premiê Naftali Bennet para liderar um governo de unidade nacional e convidou o Likud, partido de Netanyahu, a uma maratona de negociações. As negociações devem começar amanhã (domingo, 22/11) e refletem "um compromisso real em prol da formação do governo mais amplo possível", destacou o partido Yashar, de Eisenkot.

O processo eleitoral foi marcado por um intenso debate sobre as responsabilidades relacionadas ao massacre de 7 de outubro de 2023, quando mais de 5.500 militantes do grupo terrorista islâmico Hamas invadiram o sul de Israel em mais de 100 pontos da cerca fronteiriça, assassinaram 1.200 israelenses e sequestraram 251. A resposta de Israel, com uma guerra que matou 73 mil palestinos em Gaza, também custou críticas a Netanyahu. O conflito contra o Irã — e a sensação de que uma ameaça existencial persistirá até a queda do regime dos aiatolás — preocupa a população do Estado judeu.

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Carolina Eilon e os filhos, após receberem uma comitiva de professores brasileiros, em Kfar Aza (foto: Arquivo pessoal )

Moradora do kibutz de Kfar Aza, a 1.800m de Gaza, a professora e psicóloga Carolina Eilon, 48 anos, viveu o pesadelo em 7 de outubro: ela e os dois filhos (de 7 e de 8 anos) se esconderam debaixo da cama, durante 23 horas, enquanto terroristas do Nukhba — força de elite do Hamas — matavam 64 pessoas e sequestravam 29. Carolina disse ao Correio que Eisenkot é o "candidato certo" a ser primeiro-ministro. "Três anos depois dos ataques, seguimos no modo 'sobrevivência', enquanto nação. O Hamas ameaça repetir o 7 de outubro. O próximo governo deve certificar-se de que é capaz de proteger a população do sul do país, especialmente as comunidades que vivem a menos de 2km da Faixa de Gaza", comentou.

Carolina destacou que os israelenses precisam de um líder em quem possam confiar, principalmente na área da segurança. "Netanyahu é experiente, contribuiu com muitas conquistas e façanhas do país, mas houve uma quebra de confiança entre os cidadãos do sul e o governo de 'Bibi'", lembrou, ao citar também a demora em abrir negociações com o Hamas para a libertação dos sequestrados. Ela defende que o próximo líder de Israel trabalhe em prol do desarmamento do Hamas.

Leia também: O dia do massacre em Israel e a destruição da Faixa de Gaza

"Prefiro o bom"

Laith Abu Saleh mostra a foto do filho, Fajr, de 16 anos, morto em ataque do Hezbollah em Majdal Shams, nas Colinas do Golã (foto: Rodrigo Craveiro/CB/D.A.Press )

Em Majdal Shams, a maior das quatro comunidades drusas sírias restantes nas Colinas do Golã ocupadas por Israel, Laith Abu Saleh mostrou aos jornalistas a foto do filho, no local onde até 27 de julho de 2024 existia um campo de futebol. Às 18h30 daquele dia, Farj Laith Abu Saleh, 16 anos, e outras 11 crianças e jovens morreram em exposão de foguete disparado pelo movimento fundamentalista islâmico xiita Hezbollah. No local do campo foi construído um memorial em homenagem às vítimas. O ponto exato da queda do artefato está demarcado no solo, coberto com uma camada de ferro. Laith transformou a imagem de Farj em pingente. Perguntado pelo Correio se ainda acredita na paz entre os vizinhos, Laith disse que os drusos de Majdal Shams são um "povo pacífico". "Há lugar para todos no mundo. Espero que o que ocorreu com meu filho nunca mais se repita aqui", afirmou. Ele espera um próximo governo que acredite na paz mundial e que seja guiado pelo amor. Questionado se prefere Eisenkot ou Netanyahu, ele despistou: "Prefiro o bom".

O gaúcho Gabriel Schorr, 46 anos, trocou Porto Alegre pela cidade de Hadera (centro-norte de Israel), em 1999. O guia e agente turístico — de cidadania brasileira e israelense — disse ao Correio que seu candidato é Eisenkot. "Eu o considero um dos líderes mais preparados para conduzir Israel pelos próximos anos. Por um lado, Eisenkot possui sólida trajetória militar, pois comandou a tradicional Brigada Golani e ocupou o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF)", lembrou. "Por outro lado, suas raízes familiares marroquinas representam uma oportunidade histórica de fortalecer a união entre diferentes grupos étnicos da sociedade israelense."

Gabriel Schorr, 46 anos, guia e agente turístico nascido em Porto Alegre, mora em Hadera (centro-norte de Israel) há 27 anos (foto: Arquivo pessoal )

Schorr disse que, além de ser uma figura respeitada e querida, Eisenkot tem o diferencial de combinar liderança firme, experiência e equilíbrio diante dos "enormes desafios" que Israel enfrentará nos próximos anos. Para o brasileiro, um governo comandado por Schorr representaria o fim de um longo período de domínio político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Pessoalmente, acredito que a permanência excessiva de qualquer líder no poder acaba sendo prejudicial à democracia. Por isso, espero que um novo governo promova a limitação do tempo de exercício do cargo de premiê", observou.

Perguntado sobre os desafios que se impõem ao próximo chefe de governo de Israel, Schorr cita a necessidade de reconciliação nacional, a redução das divisões internas, uma solução mais justa para a questão do serviço militar para os ultraortodoxos e uma maior integração da população árabe e de seus representantes políticos", afirmou.

Leora Siegel, 19 anos, garçonete em um restaurante de Jerusalém, não votou nem em Netanyahu nem em Eisenkot (foto: Arquivo pessoal)

Garçonete em um restaurante de Jerusalém, Leora Siegel, 19 anos, não votou nem em Eisenkot nem em Neyanyahu. Preferiu Yaron Zelekha, líder do Novo Partido Econômico. "Ele era cotado para o Ministério das Finanças. Votei nele, pois os custos estão tão altos que as pessoas não conseguem viver. O objetivo de Zelekha era tornar o país mais habitável. Com as guerras, isso não vai parar. Precisamos arcar com nossos salários."

Leora acha que Netanyahu precisa deixar o comando da nação. "Ele está aqui há tempo demais. Eisenkot se aliará a pessoas com as quais não deveríamos contar, mas ainda assim é melhor do que Netanyahu. O mundo odeia Bibi. Todos odeiam Israel por causa de Bibi e da imagem que ele criou. Mesmo que Eisenkot não traga tantos benefícios, a saída de Bibi fará com que a percepção sobre Israel melhore. Netanyahu é corrupto." A garçonete espera que Israel se torne mais pacífico. "É difícil ter guerras o tempo todo."

O repórter viajou a convite da StandWithUs



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