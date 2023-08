Artigo: Lima e Simas

Irlam Rocha Lima

2015. Crédito: Eduardo Coelho/Divulgação. Dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. - (crédito: Eduardo Coelho/Divulgacao)

Chitãozinho & Xororó estão on. Aliás, não é de hoje a relevância dos irmãos José Lima Sobrinho e Durval de Lima no segmento sertanejo e, por extensão, para a música popular brasileira. Fazendo um recorte, vamos focalizá-los no contexto atual, em que celebram 50 anos de carreira. Sob a ótica dos incontáveis fãs, certamente, o fato mais importante,em termos de comemoração da data, será a possibilidade estarem próximos dos ídolos durante a turnê que os levará a todas as regiões do país até 2024.

O show de lançamento está previsto para o dia 26 próximo, na Festa do Peão Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo. Em Brasília, chega em 28 de outubro, para apresentação no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Telespectadores, porém, poderão se antecipar e assistir As Aventuras de José e Durval, série de oito capítulos, no Globoplay. Os que estiveram atentos ao primeiro episódio, exibido ontem no Tela Quente, da TV Globo, certamente ficarão tentados a fazer parte da audiência dos outros sete, que serão disponibilizados semanalmente até 22 de setembro.

Com produção de André Barata Ribeiro e Bel Berlinck, roteiro de Duda de Almeida, Dan Rosseto e Rafael Lessa e direção geral de Hugo Prata, a série foi gravada em Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Carlos Gomes, no interior de São Paulo. Protagonistas, os irmãos-atores Rodrigo e Felipe Simas,dão vida a Chitãozinho e Xororó; enquanto Marco Rica, Andréa Horta interpretam os pais dos homenageados. Pelo o que já pude assistir, todos se destacam em seus respectivos papéis.

Em entrevista à Pedro Bial, na última sexta-feira, os Simas falaram sobre o processo de criação dos personagens que retratam e do encontro que tiveram com os Limas. Chitãozinho, após elogiar a performance de Rodrigo e Felipe comentou, em tom brincalhão: "Eles são bem mais bonitos". Chitãozinho e Xororó que interpretam, junto com Ana Castela, Sinônimos (Paulo Sérgio Valle,Cláudio Noam e César Augusto) o tema de abertura da novela Terra e Paixão, estreou em disco com o LP Moreninha linda, em 1969.Um ano depois do início da longa carreira, ainda bem jovens.

Desde então, eles contabilizam 33 discos de estúdio e 10 gravados ao vivo, cujas vendas superam 40 milhões de cópias — um recorde nacional. Galopeira (Maurício Cardoso),foi o primeiro grande sucesso. Entre outros hits devem ser citados Fio de cabelo (Darci Rossi e Marciano), No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartine Babo),Saudade de Matão (Jorge Galetti e Raul Torres), Rio de lágrimas (Almir Sater) e Estou apaixonado (Daniel).

Mas a de maior sucesso é Evidências (José Augusto e Paulo Sérgio Valle), a música mais ouvida atualmente no país, utilizada para a divulgação de As Aventuras de José e Durval. A vitoriosa trajetória desses dois gigantes da autêntica cultura popular brasileira é embalado por refrões conhecidos, que tratam de dramas românticos e do homem do campo.