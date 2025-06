Brasil domina a Copa dos Clubes; Argentina brilha só nas seleções

Flamengo e Palmeiras comemoram o êxito do Brasil na Copa do Mundo de Clubes; Boca Juniors e River Plate lamentam o fracasso argentino - (crédito: AFP)

O Brasil ostenta um quarto dos candidatos ao título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa nas oitavas de final, de hoje até terça-feira. A Argentina está fora do torneio. Isso diz muito sobre o momento contraditório das seleções e dos clubes dos dois principais países do futebol sul-americano.

A Argentina é a atual campeã da Copa do Mundo, bi da Copa América e candidatíssima a conquistar o tetra em 2026, aqui nos Estados Unidos. Lidera com folga as Eliminatórias do continente. Em um campeonato por pontos corridos, seria campeã com muitas rodadas de antecedência. Dá gosto ver o time de Lionel Scaloni jogar!

Em contrapartida... Os clubes argentinos definham na Libertadores e passam vexame na Copa do Mundo de Clubes. Nossos vizinhos não conquistam o principal torneio da América do Sul desde 2018, quando o River Plate superou o Boca Juniors na apoteótica finalíssima disputada no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, por questões de segurança para a realização no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Seleção Brasileira enfrenta crise sem precedentes. O italiano Carlo Ancelotti é o quarto técnico no ciclo para a Copa de 2026. Assumiu a prancheta depois das passagens do interino Ramon Menezes e dos colegas Fernando Diniz e Dorival Júnior pelo cargo.

Em contrapartida... Os times brasileiros são hegemônicos na Libertadores. Todos os títulos de 2019 para cá são de clubes do nosso país. Em mais uma prova de força, o Brasil é o único país da América do Sul representado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras avançaram.

Dois deles derrotaram adversários do Velho Mundo na fase de grupos. O Botafogo superou o Paris Saint-Germain por 1 x 0 na estreia e encerrou 13 anos de jejum dos times brasileiros contra europeus em jogos oficiais. O último havia sido do Corinthians contra o Chelsea na final do Mundial de 2012, no Japão. Na Copa deste ano, o Flamengo protagonizou virada por 3 x 1 diante do Chelsea, na Philadelphia, e ajudou a lavar a alma nacional ao lado do Botafogo.

Por falar na presença maciça dos brasileiros nas oitavas, a lista dos classificados retrata a ordem econômica no mercado das ligas nacionais. Manda quem tem mais dinheiro. Os principais mercados ostentam times entre os 16 candidatos ao título.

O Big 5, como são chamados os cinco nacionais mais badalados da Europa, estão representados no “mata” das oitavas: Inglês (Manchester City e Chelsea), Alemão (Bayern de Munique e Borussia Dortmund), Italiano (Internazionale e Juventus), Francês (Paris Saint-Germain) e Espanhol (Real Madrid). Portugal não figura entre os cinco, mas é a principal porta de entrada para brasileiros. O Benfica representa o país.

Mais rico da América do Sul, o Brasil emplacou Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A Concacaf, agregadora de países das Américas Central, do Norte e Região do Caribe, tem um time da Liga MX do México (Monterrey) e outro da MLS dos EUA (Inter Miami). Nova Meca da bola, a Arábia Saudita conta com o Al Hilal, ex-time de Neymar e do técnico Jorge Jesus. O dinheiro continua comprando felicidade no futebol.