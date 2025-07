Vietnã-Brasil: conexão estratégica para a cooperação global

BUI VAN NGHI, embaixador da República Socialista do Vietnã no Brasil

A relação entre Vietnã e Brasil está em ascensão, simbolizando a cooperação Sul-Sul em um mundo multipolar e competitivo. Apesar da distância geográfica, os dois países encontraram uma conexão profunda em sua história, cultura e aspirações de crescimento. Com a parceria estratégica, estabelecida em 2024, Vietnã e Brasil iniciam uma nova era de colaboração.



Em 17 de novembro de 2024, na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, e o presidente Lula, anunciaram a elevação das relações bilaterais ao status de Parceria Estratégica. Um avanço diplomático e um compromisso de confiança política.

Em hemisférios diferentes, os dois países compartilham semelhanças: histórias de luta pela independência, identidades culturais e hospitalidade, valores que transformaram a amizade em avanços estratégicos.

Em 2007, a visita do secretário-geral, Nông c Mnh, ao Brasil, com a criação da Parceria Abrangente, abriu caminho para cooperação em política, economia, defesa, cultura e ciência-tecnologia. Em 2024, a parceria estratégica representou um salto qualitativo, consolidando o papel das nações na ordem global.

A diplomacia é a espinha dorsal dessa relação, proporcionando estabilidade e orientação. Com uma política externa baseada em independência, autossuficiência e multilateralismo, o Vietnã encontrou no Brasil um parceiro ideal, compartilhando a visão de um mundo justo, fundamentado no direito internacional.

Visitas de alto nível reforçam essa conexão. A viagem do primeiro-ministro, Phm Minh Chính, ao Brasil, em setembro de 2023, reafirmou o compromisso de aprofundar os laços. A visita do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, ao Vietnã, em abril de 2024, e conversas no G20, consolidaram esse diálogo, de chefes de Estado a ministros e parlamentares.

A cooperação alcança fóruns multilaterais. Na Organização das Nações Unidas (ONU), Vietnã e Brasil defendem soberania, integridade territorial e resolução pacífica de disputas. Na Organização Mundial do Comércio (OMC), colaboram para proteger interesses de nações em desenvolvimento e promover comércio justo. A parceria para fortalecer laços entre Associação de Nações do Sudeste Asiático (Ansean) e Mercosul cria uma ponte inter-regional.

O comércio bilateral cresceu de US$ 1,5 bilhão, em 2011, para US$ 7,7 bilhões, em 2024, refletindo a complementaridade econômica. O Vietnã, com crescimento anual de 6-7%, é um centro global de manufatura, exportando frutos do mar, têxteis, calçados e eletrônicos. O Brasil fornece soja, milho, algodão e minerais, atendendo às necessidades vietnamitas. Com 16 acordos de livre-comércio, o Vietnã é uma porta para o Brasil acessar o mercado asiático.

Embora os investimentos sejam modestos — com sete projetos brasileiros no Vietnã, totalizando US$ 3,8 milhões, até outubro de 2024 —, o potencial é vasto. O Vietnã prioriza tecnologia avançada, energia limpa, economia digital e biotecnologia, enquanto o Brasil oferece expertise em etanol e renováveis. No Fórum Empresarial Vietnã-Brasil de 2024, o primeiro-ministro vietnamita propôs um Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, visando um mercado de 260 milhões de consumidores. Metas ambiciosas preveem o comércio de US$ 10 bilhões em 2025 e US$ 15 bilhões em 2030.

Vietnã e Brasil lideram a cooperação Sul-Sul contra mudanças climáticas, comprometidos com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto. O Brasil, líder em biocombustíveis, e o Vietnã, com meta de emissões zero até 2050, colaboram em energias renováveis e biotecnologia.

Cultura, esportes e educação conectam os dois povos. A jornada de Ho Chi Minh ao Brasil inspira iniciativas como nomear uma rua no Rio em homenagem ao Vietnã. O futebol, paixão compartilhada, une jovens, enquanto programas de intercâmbio estudantil e ensino de português no Vietnã fortalecem laços, superando barreiras geográficas.

A Parceria Estratégica Vietnã-Brasil é um modelo de cooperação entre nações em desenvolvimento. Com confiança política, comércio dinâmico e diplomacia cultural, geram benefícios mútuos e contribuem para a estabilidade global. Em um mundo competitivo, a colaboração em multilateralismo, sustentabilidade e inovação destaca o Vietnã como ponte entre o Brasil e a Ásia, prometendo sucessos extraordinários.