Marisa Monte convive no exercício do seu ofício com algo que, certamente, todo artista busca ou ambiciona: ser, ao mesmo tempo, popular e sofisticada. Autora e intérprete de composições tem lançado discos e feito shows que despertam a atenção de ouvintes e espectadores, levando-os à emoção e a manifestações calorosas.

Foi isso o que a cantora e compositora carioca proporcionou ao público de 15 mil pessoas reunidas em espaço ao lado do Planetário e do Clube do Choro, próximo à Torre de TV, para assistir ao Phonica. O local exíguo decididamente não era o ideal para acolher espetáculo tão grandioso, que tinha como protagonista uma das maiores estrelas da MPB acompanhada por banda liderada pelo guitarrista e violonista Dadi Carvalho e uma orquestra de 55 instrumentistas, sob a regência do maestro Péter Illényi.

Contratempo e desconforto à parte, a multidão que se reuniu ali pôde usufruir de um espetáculo grandioso, com duas horas de duração, em que Marisa revisitou sua obra interpretando canções de diferentes períodos — início da carreira, momento em que foi integrante do Tribalistas e a retomada da trajetória solo —, algumas criadas com parceiros como Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Nando Reis, além da releitura de músicas de outros compositores.

No repertório, não faltaram sucessos da importância de Ainda bem, Amor i love you, Depois, Diariamente, É você, Infinito particular, Lenda da sereia, Panis et circensis e Vilarejo. Quase todas foram acompanhadas por um coro formado na plateia. Fechou o espetáculo de forma apoteótica com Carinhoso, de Pixinguinha, que é considerado o hino da MPB.

Em quase 40 anos de carreira, esta é a primeira vez que Marisa botou o pé na estrada. A turnê — que teve início em Belo Horizonte e já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba — depois de Brasília, parte para Porto Alegre, no próximo fim de semana. Embora ainda não tenha sido anunciado, é muito provável que, na sequência, Marisa vá encantar capitais do Nordeste com Phonica.



