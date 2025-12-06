Conselho: respeitem Marrocos

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho de 2026 contra Marrocos. Na sequência, enfrenta o Haiti e a Escócia. Há quem esteja planejando o churrasco de sábado contando com três pontos na primeira partida. Explico, a partir de agora, por que você precisa planejar a festa com moderação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vinte e três de junho de 1998. Marrocos se despede da fase de grupos na Copa do Mundo com uma vitória por 3 x 0 sobre a Escócia, insuficiente para levá-lo às oitavas de final. Daquele ano em diante, os Leões do Atlas amargaram 20 anos de abstinência. Voltaram a disputar o principal torneio de seleções da Fifa na Rússia, em 2018.

Leia também: O chanceler alemão e seus problemas



Os sucessivos fracassos da potência do continente africano nas Eliminatórias e nas demais competições causaram indignação e mobilizaram a elaboração de um projeto. O plano de desenvolvimento da base ao profissional no futebol masculino e feminino do país começou a sair do papel na posse do presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa. A ideia era mapear talentos pelo mundo causados pela diáspora, identificá-los, convencê-los a representar o país e consolidá-los no mais alto nível.

O rei Mohammed VI tomou as rédeas. Investiu 13 milhões de euros na construção de uma academia de futebol para oferecer educação e desenvolvimento. O espaço dispõe de um departamento de medicina esportiva de última geração na formação dos profissionais. Alguns em times de ponta da Europa.

Leia também: Direitos autorais não podem ser penalizados pelo avanço da IA



Quase 10 anos depois do plantio, Marrocos vive a fase da colheita com a conquista inédita do Mundial Sub-20 neste ano na vitória por 2 x 0 contra a Argentina, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Esse é apenas o maior feito desde o início do longo processo de revolução. A campanha teve vitórias contra a Espanha, o Brasil, a França e a Argentina. Chegou às quartas no Sub-17.

Há três anos, Marrocos terminou a Copa do Mundo em quarto lugar no Catar depois de desbancar a Espanha e Portugal no mata-mata antes de esbarrar na França. Empatou com a Croácia e derrotou a Bélgica na fase de grupos. No ano passado, alcançou as semifinais no torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Eliminado pela Espanha, conquistou a medalha de bronze com uma goleada por 6 x 0 contra o Egito.

Leia também: Popular e sofisticada



Há outros indicadores de que algo acontece no Marrocos. A seleção feminina chegou às oitavas de final na Copa do Mundo de 2023. A masculina de futsal conquistou a Copa das Confederações em 2022 e chegou às quartas de final do Mundial em 2021 e em 2024. Marrocos é uma das seis sedes da Copa do Mundo de 2030 em parceria com Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. Entregou até o Ibn Battuta Stadium com seis anos de antecedência.

Quem leu o Guia da Copa do Mundo Sub-20 que publiquei no Blog Drible de Corpo do Correio conhece a revolução marroquina. Soube do favoritismo no Mundial Sub-20, alertado pelo técnico carioca da Arábia Saudita radicado em Brasília, Marcos Soares, na entrevista que fiz com ele. Marrocos não é só Hakimi, astro do PSG. Acabam de sair do forno o centroavante Yassir Zebiri, artilheiro do Mundial Sub-20. Othmane Maamma foi eleito o melhor jogador do torneio. Respeito é bom!