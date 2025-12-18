Ação de solidariedade

e 3,8% da população de 5 a 17 anos conviviam com insegurança alimentar grave em 2024, no Brasil - (crédito: MINERVINO JUNIOR/CB/DA.PRESS)

O Brasil saiu do Mapa da Fome em julho passado, como anunciado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Reflexo de medidas como Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e melhora no mercado de trabalho. E, em 2024, 2,2 milhões de lares deixaram a insegurança alimentar, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada pelo IBGE em outubro. Grandes conquistas, sim, para o país. Mas ainda há 16 milhões de pessoas vivendo em domicílios com insegurança alimentar moderada ou grave.

Maior vulnerabilidade foi registrada em famílias com crianças ou adolescentes. Conforme o IBGE, 3,3% da população de 0 a 4 anos e 3,8% da população de 5 a 17 anos conviviam com insegurança alimentar grave em 2024.

Em solidariedade a quem ainda não tem acesso pleno a alimentos, há várias mobilizações pelo Brasil, especialmente neste mês. Uma delas é a Ação da Cidadania. A ONG trabalha o ano todo em busca de doações para atender famílias nos 26 estados e no Distrito Federal. E, neste fim de 2025, lançou a campanha de arrecadação para proporcionar um Natal de menos privações aos que estão em situação de vulnerabilidade. Com o tema "Ilumine o Natal de quem precisa", a meta é distribuir mais de 2 mil toneladas de comida.

A Ação da Cidadania — criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993 — conta com mais de 3 mil comitês comunitários. Eles mapeiam os lares mais necessitados e garantem que recebam a cesta de alimentos gentilmente doados por pessoas do país inteiro.

Para colaborar com essa iniciativa fundamental e aplacar a penúria de famílias neste fim de ano, as contribuições podem ser feitas pelo site www.natalsemfome.org.br. Como enfatiza mensagem da ONG, "sua doação acende a luz de um Natal possível para elas: um Natal sem fome". Pense que a sua generosidade levará comida para a mesa de quem mais precisa, especialmente crianças.



