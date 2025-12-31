Boas festas, sem estresse

» ELIZABET GARCIA CAMPOS: Psicóloga, fundadora do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida - IBQV

2025 está chegando ao final! Fim de ano é o momento em que mais filosofamos, e fazê-lo com auxílio do valioso mestre Gonzaguinha nos impulsiona a refletir profundamente. A vida o que é? Maravilha ou sofrimento? Alegria ou lamento? O fato é "que ninguém quer a morte. Só saúde e sorte".

Viver melhor é anseio comum a todas as pessoas, seja qual for a origem, condição social ou crença. No entanto, é necessário considerar que estamos em constante conflito entre a satisfação das nossas necessidades e as pressões pelo meio social em que vivemos que nos levam à inquietação, à ansiedade, à exaustão e ao estresse. É um ciclo vicioso e continuamos ligados no piloto automático, reclamando de tudo e de todos, perdendo energia sem nos darmos conta.

O corre-corre das compras de presentes, confraternizações, preparação para as férias, fechamento anual das atividades profissionais, balanços financeiros, checape de saúde, engarrafamento no trânsito, filas do supermercado etc. O corre-corre deixa as emoções à flor da pele, principalmente diante das situações ainda sem solução ou mal resolvidas.

Entramos numa maratona física e emocional, ficamos exaustos, acumulamos tensões justamente numa fase em que o espírito natalino fica mais sensível do que nunca. Talvez, porque, o final de ano sempre nos estimula a refletir para passar a vida a limpo, revisar acertos e erros, planejar novas metas e fazer promessas para o próximo ano!

Se não podemos nos livrar das condições sociais a que somos submetidos, de que forma podemos interagir com a realidade, promovendo uma revolução interior, mudando esse roteiro? Se já estamos com a cabeça em 2026, precisamos acreditar que cada virada de ano traz a possibilidade de inovar, realizar sonhos, buscar novas formas de viver com mais qualidade. As coisas novas que o próximo ano poderá nos trazer vão depender muito de nós mesmo.

Precisamos valorizar a vida e ter consciência da rapidez com que ela está passando. Agora é tempo de fazer, de novo, um balanço daquilo que realizamos no ano que está terminando, conscientes das oportunidades que deixaram de ser aproveitadas por falta de tempo ou por falta de um desejo real e de uma determinação efetiva.

Segundo Frei Beto, "qualidade de vida é ter o domínio do tempo e não se sujeitar à pressão dele". Como o tempo não tem parada ou estação, precisamos aprender usá-la a nosso favor. Por que não, neste novo ano que está chegando, exercitarmos o entusiasmo, a ousadia, a vitalidade, a humildade, a persistência e o equilíbrio?

E por que não "fazer do limão uma limonada"? Por que não nos prepararmos para as adversidades que a vida nos reserva? Assim, já que 2026 promete, não sofra por antecipação, dê prioridade a você, não faça comparação com os outros, invista seu tempo apenas no que lhe interessa e lhe dê prazer, não "brigue" com a realidade, procure adaptar-se e tire dela o que há de melhor. Aceitar os fatos, é o primeiro passo para a mudança. Estabeleça prioridades e aprenda a dizer não, cultive o hábito de falar menos e ouvir mais, exercite sua paciência, relaxe, enfrente as crises sem sofrer demasiado.

São coisas simples que podemos colocar em prática e que certamente vão nos garantir uma vida com mais qualidade. Como tão bem expressou Carlos Drummond de Andrade, "12 meses são suficientes para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos". Aí, entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que, daqui para diante, vai ser diferente.

Com determinação, garra e disciplina, podemos reduzir o estresse e investir no espírito natalino em benefício da própria felicidade. Vamos celebrar as conquistas do ano que está acabando. Vamos olhar para trás e ver que valeu a pena, fechar um ciclo e, ao mesmo tempo, dar início a outro. O importante mesmo é seguir em frente e esperar que 2026 não seja apenas bom, mas, sim, bem melhor!