Crise do plástico: sobrevivência e interesses 

Há décadas, os países enfrentam um problema que todos reconhecem, mas nenhum deles até hoje encarou com a coragem necessária: o plástico. Esse material — multiuso e prático — ocupou tanto espaço que ficar sem ele significa mudar o estilo de vida das pessoas e, o que parece ser o mais difícil, mexer em lucros corporativos globais. Não por acaso, a indústria mundial de polímeros vem transferindo a responsabilidade do descarte para o consumidor final, enquanto acelera a produção para níveis insustentáveis. O resultado é um cenário no qual a reciclagem, embora extremamente necessária, opera como um paliativo em um sistema condenado a falhar. Nesse contexto, o agravamento do desequilíbrio ambiental precisa inspirar a busca por uma nova ordem — e um primeiro passo firme nessa direção tem de ser dado.

Apesar de engavetado desde 2022, o Tratado Global de Plásticos pode ser o caminho. Mediado pela ONU, o objetivo do fórum é estabelecer diretrizes para combater a poluição que abrange todo o ciclo desse material. Com a meta de conclusão inicialmente prevista para 2024, a discussão se entende sem avançar na prática, ao mesmo tempo que a degradação do planeta se impõe de forma quase incontornável. Além da poluição em diversos níveis, a disseminação de microplásticos e seus impactos identificados sobre a saúde humana evidenciam que a questão é sistêmica. Diante isso, a próxima rodada de negociações — prevista para acontecer em julho deste ano em Nairóbi, no Quênia — tem a responsabilidade de apontar rumos para as preocupantes demandas.

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O problema central reside na estrutura linear do mercado: a lógica de extrair, produzir e descartar atingiu seu limite físico. Segundo estudos, em 1950, a produção plástica mundial era de aproximadamente 2 milhões de toneladas, atingindo mais de 500 milhões de toneladas em 2025. Com isso, as análises não podem continuar sendo sobre como "limpar", mas sobre como parar de sujar o planeta. A transição para uma verdadeira economia circular exige rupturas complexas, porém tem de ser amplamente debatida. Rever o modelo que privilegia a rota rápida dos plásticos até os aterros sanitários é a cada dia mais urgente. Valorizar a durabilidade não pode continuar sendo considerado um erro. Isso representa banir plásticos de uso único que levam séculos para se decompor em troca de um curto tempo de aproveitamento, numa reestruturação que também coloque fim à obsolescência programada.

Fato é que a poluição plástica se impõe não apenas como uma questão ambiental, mas como um desafio de saúde pública e de organização econômica. Mais do que um marco regulatório, a discussão atual exige uma revisão do próprio modelo de produção e consumo. Reduzir a dependência desse material implica investir em alternativas, redesenhar cadeias produtivas e avaliar o peso da cultura do descartável. Nessa batalha contra interesses empresariais gigantescos, a sobrevivência precisa falar mais alto que o financeiro. A fase de conscientização já passou, e a etapa de execução de metas não pode esperar. O custo de não agir a respeito já vem sendo cobrado globalmente.

No meio desse tabuleiro, o Brasil precisa se posicionar, movendo suas peças de biodiversidade, ciência, criatividade e diplomacia. Sanar a crise do plástico, resultado direto da estratégia do excesso, exige ações internacionais. Sem medidas efetivas imediatas, a ciência mostra que a garantia da saúde humana, animal e ambiental está comprometida — e o futuro será pior. O mundo que aprendeu a produzir e a consumir de forma descartável precisa estudar maneiras de existir respeitando os limites do planeta, aplicando as lições o mais rápido possível.