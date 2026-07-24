O cinturão invisível: a força, os desafios e o futuro da agricultura familiar no DF

Emanuel Malta — economista, mestre em economia rural, MBA em gestão empresarial e doutorando em ambiente e desenvolvimento

No próximo 25 de julho, o Brasil celebra o Dia da Agricultura Familiar. A data costuma evocar uma imagem folclórica do interior: o pequeno produtor, a enxada e a lida sob o Sol. No Distrito Federal, porém, essa celebração ganha contornos urbanos, tecnológicos e desafiadores que passam despercebidos pela maioria dos moradores da capital. Por trás dos traços de Niemeyer e da burocracia governamental, pulsa um cinturão verde invisível e vital, responsável por garantir a segurança alimentar da terceira cidade mais populosa do país.

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No cenário nacional, a agricultura familiar é protagonista na oferta do que chega à mesa do brasileiro, respondendo por cerca de 70% dos alimentos frescos consumidos. No DF, a relevância não é menor: cerca de 75% dos produtores rurais pertencem à agricultura familiar. O dado mais impressionante é a eficiência territorial: ocupam apenas 5% da área agrícola utilizável, mas dominam o abastecimento de hortifrúti. Sem elas, o custo de vida e a inflação dos alimentos seriam significativamente maiores.

Para compreender esse ecossistema, é preciso entender quem é o agricultor familiar candango. No Centro-Oeste, o imaginário do agro é dominado por latifúndios monocultores e safras de soja e milho voltadas à exportação. O DF opera em outra frequência. O módulo fiscal é de apenas dois hectares. Estamos falando de minifúndios e agricultura periurbana, colada à cidade. O produtor do DF é altamente tecnificado, adepto da plasticultura, estufas automatizadas e irrigação por gotejamento, focado na produção intensiva de alto valor agregado, como morangos, folhosas, tomates e ovos caipiras.

Apesar da eficiência técnica, o setor enfrenta gargalos históricos, a começar pela regularização fundiária. A ausência de escrituras definitivas nas terras geridas pela Terracap cria insegurança jurídica que afasta o produtor de linhas de crédito robustas.

Essa vulnerabilidade se conecta ao maior desafio interno: a gestão do negócio. Historicamente informal e reativa, a administração das propriedades carece de profissionalização. Há dependência de editais governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Embora fundamentais, eles geram um modelo de gestão "que está sempre correndo atrás". O fluxo de caixa fica refém do calendário escolar e da burocracia estatal, e o planejamento da lavoura é desenhado pelo edital, não pelo mercado. A assistência técnica da Emater-DF acaba funcionando como o único "gerente de planejamento" que essas famílias possuem.

A superação desses gargalos passa por três pilares: cooperativismo, sustentabilidade e profissionalização da gestão.

O cooperativismo tem sido o grande escudo gerencial do pequeno produtor. Cooperativas maduras em Brazlândia e Planaltina conseguem profissionalizar a gestão financeira, a logística e garantir escala para negociar com grandes redes e com a Ceasa-DF. Da porteira para fora, a cooperativa introduz a governança corporativa que falta na gestão familiar.

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A proximidade com o consumidor brasiliense, dono de uma das maiores rendas per capita do país, abre um horizonte único para os "circuitos curtos" de comercialização. O DF tem o ambiente perfeito para liderar a transição para produtos orgânicos e com pegada regenerativa. O consumidor de Brasília está disposto a pagar mais por alimentos que valorizem o Cerrado, economizem água e reduzam a pegada de carbono.

Uma nova geração de filhos de agricultores, muitos formados nas universidades de Brasília, já está no campo. Eles trazem ferramentas digitais de fluxo de caixa, controle de insumos e estratégias de venda direta por canais digitais, oxigenando o modelo de negócios.

Vislumbro três alternativas viáveis e inovadoras. A primeira é a criação de um Selo Cerrado, com rastreabilidade via QR Code, conectando produtores ao mercado gastronômico e de alta renda de Brasília. A segunda é a estruturação de Parques de Agroturismo Tecnológico, usando a capilaridade do Senar e Sebrae para abrir fazendas como campos de testes de startups e experiências de consumo direto. Por fim, o fortalecimento de parcerias com cooperativas de crédito, permitindo que os CDRUs (Concessão de Direito Real de Uso) sirvam de lastro para financiamentos tecnológicos de transição ecológica, contornando os gargalos do sistema bancário tradicional.

Celebrar o Dia da Agricultura Familiar no DF não é romantismo; é o reconhecimento de um ativo econômico e ecológico estratégico. Garantir o direito à terra, apoiar a autonomia gerencial e fortalecer o cooperativismo não são apenas políticas agrícolas; são as garantias de que Brasília continuará a ter um futuro sustentável, resiliente e com alimento fresco na mesa.



