A Corte em xeque

O caso é grave e precisa ser dito com clareza. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que o banqueiro pediu reiteradamente ao ministro Alexandre de Moraes que acionasse a cúpula da Polícia Federal e do Ministério Público para conter o avanço das investigações contra sua instituição financeira. Os diálogos se estenderam até poucas horas antes da primeira prisão de Vorcaro, em novembro de 2025.

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Os investigadores recuperaram as mensagens enviadas em imagens pelo banqueiro, mas não as respostas do ministro — os dois utilizavam o recurso de visualização única do WhatsApp, que apaga automaticamente as imagens após a abertura. A dúvida instalada é séria demais para ser ignorada. No início da noite de ontem, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, protocolou o pedido de anulação das provas colhidas pela Polícia Federal.

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A decisão do ministro André Mendonça de levar o caso ao plenário do STF é correta e bem-vinda. Questões dessa magnitude não podem ser resolvidas por um único ministro, ainda mais quando o envolvido é um colega de Corte. O plenário é o foro adequado, e sua atuação, neste caso, é também uma demonstração de que a instituição é capaz de se autorregular. Se há inocência, que seja demonstrada com transparência e perante os pares. Se há irregularidade, que seja apurada com o mesmo rigor que a Corte aplica a todos os demais.

O que não pode acontecer é o que já começa a se desenhar nos bastidores: uma guerra interna entre ministros, com vazamentos estratégicos, movimentações de bastidor e posicionamentos públicos que transformem uma investigação legítima em um racha institucional. O STF já chega a este momento fragilizado. Está incompleto desde a saída de Luís Roberto Barroso, em outubro, operando há quase um ano com uma cadeira a menos em sua composição. Nos últimos anos, a Corte acumulou visibilidade e desgaste em igual medida, tornando-se alvo de críticas de espectros políticos opostos. Adicionar uma crise interna de proporções públicas a esse quadro não é inconveniente e irresponsável.

O Brasil vive um período de instabilidade política que vai se intensificar até outubro. As eleições presidenciais já começam a contaminar o ambiente institucional, e cada movimento das grandes instituições é lido, interpretado e disputado pelo campo eleitoral. Nesse contexto, um STF rachado publicamente é combustível para quem tem interesse em desestabilizar as próprias bases da democracia brasileira. A Corte é, acima de tudo, guardiã da normalidade institucional do país, e esse papel não pode ser abandonado no exato momento em que mais é exigido.

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O apelo que se faz é simples: que os fatos sejam apurados com rigor, que Moraes possa se explicar com transparência, e que o STF conduza esse processo com a sobriedade que a gravidade do momento exige. Instituições se constroem ao longo de décadas e se destroem em semanas. Os ritos que garantem a credibilidade da Corte, como o contraditório, a ampla defesa, o julgamento colegiado, e a publicidade dos atos existem precisamente para momentos como este. Respeitá-los não é defender ninguém. É defender a única coisa que, no fim, protege a todos.