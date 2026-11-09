Educação, saúde mental e bem-estar: uma questão que não admite adiamentos

Mariano Jabonero - Secretário-geral da Organização deEstados Ibero-Americanos para aEducação, a Ciência e a Cultura (OEI)

Em uma época marcada pela aceleração tecnológica, pela incerteza social e pelo aumento dos problemas de saúde mental entre crianças e jovens, a educação se apresenta como instrumento essencial para construir sociedades mais saudáveis, inclusivas e resilientes.

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Essa convicção reuniu representantes governamentais, especialistas e acadêmicos no Encontro de Alto Nível promovido pela Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) e pela Santa Sé, no Vaticano. O encontro representou um passo significativo na construção de uma agenda comum para o espaço ibero-americano. Foi também um chamado à ação diante de um fenômeno que afeta milhões de jovens e condiciona a aprendizagem, a convivência social e o desenvolvimento pessoal.

Os dados são claros e preocupantes. Pelo menos um em cada sete adolescentes apresenta transtorno mental diagnosticável. Metade desses transtornos surge antes dos 14 anos e cerca de 75% antes dos 24. É, portanto, um problema que coincide com os anos de escolarização e torna impossível dissociar educação e saúde mental.

Nas últimas décadas, ansiedade, depressão e outras formas de sofrimento psicológico aumentaram em diferentes países. A pandemia agravou tendências, mas a origem é mais profunda, observando-se fatores como mudanças culturais, fragilidade dos vínculos sociais, pressão por desempenho acadêmico e a crescente exposição aos ambientes digitais.

Nesse contexto, a escola assume papel decisivo. A saúde mental não pode ser responsabilidade exclusiva dos sistemas de saúde. O sofrimento emocional afeta atenção, memória, autorregulação e outras funções essenciais à aprendizagem. Há alunos que não conseguem aprender plenamente por enfrentarem dificuldades emocionais invisíveis.

A resposta exige uma abordagem integrada. As escolas devem se tornar comunidades, promovendo competências socioemocionais, ambientes seguros, relações saudáveis e apoio psicológico. A formação dos professores, a participação das famílias e a coordenação entre educação e saúde são indispensáveis.

Mas o desafio não se limita à prevenção do sofrimento. Como destacou o teólogo e pesquisador Alex Villas Boas no encontro, é preciso também buscar sentido. Em uma sociedade marcada pela fragmentação e pela aceleração digital, é fundamental formar pessoas capazes de cuidar de si, conectar-se com os outros e transformar o mundo em que vivem.

Essa visão recupera uma concepção humanista da educação, entendida como formação integral da pessoa. Cuidar, conectar e transformar orientam essa perspectiva: cuidar é reconhecer a saúde mental como condição para aprender e viver em comunidade; conectar é estabelecer uma relação ética e consciente com as tecnologias, baseada em discernimento, empatia e responsabilidade; transformar é formar cidadãos capazes de encontrar sentido em sua existência e contribuir para o bem comum.

As tecnologias ampliam o acesso ao conhecimento, mas também podem acentuar vulnerabilidades, gerar isolamento, intensificar a comparação social e favorecer novas formas de sofrimento psicológico. O desafio não é rejeitar a tecnologia, mas humanizá-la, ajudando os jovens a desenvolver pensamento crítico, atenção, equilíbrio emocional e consciência ética.

É nesse contexto que ganha relevância o acordo de cooperação entre a Santa Sé e a OEI. Inspirado no Pacto Educativo Global, o acordo reconhece que os desafios educacionais exigem respostas que ultrapassem fronteiras, fortalecendo a cooperação ibero-americana.

As recomendações aprovadas apontam medidas concretas: um diagnóstico regional sobre saúde mental nos sistemas educacionais; a criação de uma Rede Ibero-Americana de Educação, Saúde e Bem-Estar Integral; um observatório sobre o impacto dos problemas de saúde mental na aprendizagem; e intercâmbio de boas práticas.

Essas iniciativas revelam uma mudança de paradigma. A saúde mental deixa de ser vista apenas como problema individual e passa a ser reconhecida como fator essencial do desenvolvimento econômico, social e educacional. Investir no bem-estar de crianças e jovens é condição indispensável para o futuro das sociedades ibero-americanas.

Em um mundo de inovação tecnológica acelerada, o desenvolvimento humano não pode ser medido apenas por eficiência ou produtividade. Relações de qualidade, sentido, equilíbrio emocional e pertencimento também são decisivos para o progresso coletivo.

A aliança entre a OEI e a Santa Sé surge, assim, como sinal de esperança. Ao colocar a pessoa humana no centro das políticas educacionais, reafirma que o verdadeiro objetivo da educação é formar seres humanos capazes de viver com dignidade, cuidar dos outros e construir um futuro comum. No âmbito ibero-americano, essa pode ser uma das agendas mais importantes da próxima década.