Tempo de esperança

Nas últimas semanas, temos vivido momentos que serão lembrados como marcos importantes na história. Trata-se de uma luta mais ampla, travada em diferentes cantos do planeta, em defesa da liberdade e da soberania dos povos contra forças que buscam subjugar e dividir. São momentos em que as democracias mostram sua vitalidade ao resistir a tendências autoritárias que, sob diferentes disfarces, buscam enfraquecer as instituições e calar vozes divergentes.

Há uma sabedoria que nos recorda que, no cerne da experiência humana, existe uma tensão permanente entre duas grandes forças. Uma delas é Eros, o impulso que nos une, que cria, que preserva a vida e nos faz buscar um mundo mais justo e solidário. A outra é Tanatos, a força que nos divide, que destrói, que semeia o medo e que nos leva a aceitar a violência como caminho. Nas semanas que acabamos de viver, tivemos a oportunidade de testemunhar algo profundamente significativo. Vimos que Eros pode vencer Tanatos. Não se trata de uma vitória definitiva, mas, sim, da abertura de um novo tempo em que a esperança se mostra mais forte que o medo, e a vontade de construir prevalece sobre o impulso de destruir.

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As eleições brasileiras foram um dos mais expressivos exemplos desse movimento. Milhões de pessoas se fizeram presentes tanto nas ruas quanto nas redes sociais para afirmar seus direitos mais fundamentais. Defenderam a educação pública e de qualidade como base de uma sociedade mais justa. Lutaram para que a saúde seja tratada como um direito de todos e não como um privilégio de quem pode pagar. E, acima de tudo, reafirmaram nossa soberania nacional, a certeza de que é o povo brasileiro quem deve decidir os caminhos do nosso país.

Foi especialmente emocionante testemunhar o papel central desempenhado pelos jovens. Eles saíram das salas de aula e dos seus bairros para tomar os destinos do país nas próprias mãos. Essa geração demonstrou que sonha com um país melhor e que não está disposta a aceitar como inevitável um futuro de retrocessos. Eles nos lembraram que Eros está vivo nos sonhos de uma geração que se recusa a aceitar que o medo seja o princípio que organize a nossa convivência.

Há, também, um sentimento compartilhado por muitos de nós de que chegamos muito perto de um abismo. Conseguimos enxergar, ainda que de relance, os horrores que se escondiam nas suas profundezas. Vimos como a desinformação, o ódio institucionalizado e o desprezo pelo bem comum podem levar uma nação a se dividir e a se enfraquecer de forma perigosa. Essa proximidade com o abismo não deve ser esquecida. Ela é parte importante da nossa memória coletiva e nos ensina que a democracia é frágil e precisa ser cuidada com sabedoria e vigilância permanente.

A pergunta que agora se impõe a todos é o que fazer para não precisar passar por isso novamente. Essa não é uma questão apenas de governantes ou de partidos políticos. É uma pergunta que toca cada instituição, cada família e cada cidadão. Nossa principal resposta começa com o compromisso de receber e manter na universidade essa juventude que demonstrou tanta coragem. Trabalharemos com ainda mais dedicação para garantir que as portas das nossas instituições permaneçam abertas à inclusão dos diferentes e que quem entre consiga permanecer e concluir seus estudos.

Na Universidade de Brasília (UnB), esses compromissos já se traduzem em iniciativas concretas. Nos últimos dois anos, elevamos a taxa de ocupação das vagas da graduação de 67% para 92%, ampliando o acesso dos jovens ao ensino superior público. Reduzimos o valor das refeições no Restaurante Universitário e zeramos a fila da moradia para os estudantes da graduação, fortalecendo as ações de assistência estudantil. Lançamos, com recursos próprios, o Programa Josué de Castro de bolsas de iniciação científica destinadas a pesquisas para o enfrentamento da fome e da pobreza. Promovemos o Seminário Espírito do Tempo, que reuniu especialistas de diversas áreas para refletir sobre temas centrais da atualidade. Aproximamo-nos dos movimentos sociais, fortalecendo a atuação por justiça socioambiental. Isso é parte de uma resposta institucional à altura do momento que vivemos, pois sabemos que a universidade pública tem um papel insubstituível na construção do futuro que queremos.

Seguimos na luta pela nossa soberania científica e tecnológica. Não há nação verdadeiramente livre que não tenha capacidade de produzir conhecimento próprio, desenvolver tecnologia e formar profissionais, professores e pesquisadores. Fortalecer nossa pesquisa, nossa inovação, nosso ensino de qualidade e nossa extensão universitária é parte essencial da defesa da nossa soberania. Direcionaremos cada vez mais nossa atenção e nossos esforços aos grandes temas do nosso tempo como a inteligência artificial, a emergência climática e a construção de uma verdadeira justiça socioambiental.

Que este momento em que a pulsão de vida mostrou sua força não seja apenas um acontecimento passageiro, mas, sim, o início de um ciclo em que a esperança se transforma em realizações concretas.