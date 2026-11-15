Prêmio JK: o melhor de nós

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro leva a música de concerto à cerimônia da segunda edição do Prêmio JK Correio Braziliense - (crédito: Divulgação )

Existem poucos momentos em que realmente sentimos orgulho de nós mesmos. Às vezes, é preciso que o outro aponte o dedo em nossa direção e diga o que temos de melhor. Arrisco dizer que os seres humanos mais incríveis que conheci tinham grande modéstia — e não era falsa. Enquanto estavam apenas vivendo a vida e trabalhando no corre diário e frenético, não percebiam o quanto de positivo e grandioso entregavam ao mundo, ao outro. Por isso, considero o reconhecimento público tão primordial.

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Porque a humildade tem sua nobreza, mas o confete nunca foi tão necessário. Sim, precisamos honrar quem faz diferença e mostrar exemplos. Uma das realizações mais especiais do jornal nos últimos tempos foi criar o Prêmio JK Correio Braziliense, lançado no ano passado para celebrar os 65 anos da capital e do jornal. Chegamos, agora, à segunda edição. No próximo dia 18, às 19h, na Sala Martins Penna, entregaremos essa condecoração a 28 personalidades.

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Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais. Será um prazer contar com sua audiência. A ideia é homenagear pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, que contribuem para uma Brasília e para um Brasil melhor, por meio de serviços prestados e trajetórias profissionais relevantes nas esferas pública e privada. Receberão o troféu autoridades, atletas, gestores, empreendedores, servidores, artistas e pioneiros.

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Os nomes só serão revelados na hora, o que me impede de dar detalhes, mas estamos muito felizes em fechar mais uma lista com pessoas de extrema relevância. Gente que cuida e transforma vidas por meio da medicina, da educação e da justiça, que exerce cargo de alta responsabilidade, que representa o Brasil lindamente, que trouxe arte para Brasília, que tem a inovação no sangue, assim como tinha o presidente Juscelino Kubitschek. Também haverá um momento, durante o prêmio, para homenagear alguém que se foi e fez tanto pelo jornalismo brasileiro.

O Prêmio JK é uma forma de jogar luz sobre trajetórias que devem ser reconhecidas, e o Correio Braziliense conserva, em sua gênese, a missão de olhar Brasília não apenas com o olhar crítico e puramente jornalístico, mas também com reverência a quem transforma dia a dia a capital e nosso país.