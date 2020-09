Eduardo Bolsonaro ataca Luísa Sonza por notícia de 2018 envolvendo o pai

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ) usou o Twitter, nesta segunda-feira (21/9), para atacar a cantora Luísa Sonza por uma notícia de 2018. No ano eleitoral, ela se recusou a viajar no mesmo voo em que estava o, até então, candidato a presidente Jair Bolsonaro.

Agora, o filho do presidente resolveu sair em defesa do pai ao comentar sobre as últimas notícias envolvendo o nome da cantora. Luísa foi acusada de racismo por uma advogada. O deputado juntou as duas notícias e perguntou: "Alguém aí tem um jegue para vender?", escreveu.

Alguém aí tem um jegue para vender? pic.twitter.com/01WUshz6q0 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 21, 2020

Na época do ocorrido, a cantora desembarcou do voo, que iria de São Paulo para o Rio de Janeiro, após saber que o candidato estava a bordo em repúdio a Bolsonaro.