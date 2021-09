Hang assume que mãe fez uso de tratamento precoce e que autorizou ozonioterapia

RF Raphael Felice

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, nesta quarta-feira (29/9), o empresário bolsonarista Luciano Hang afirmou que sua mãe, Regina Hang, fez uso de tratamento precoce antes de morrer. O dono da Havan afirmou ainda que autorizou todos os procedimentos prescritos pela Prevent Senior, entre eles, o de ozonioterapia. No entanto, fez diferenciação entre tratamento “precoce” e “preventivo”, após a CPI reproduzir um vídeo em que ele afirmava que a morte da mãe poderia ter sido evitada caso ela fizesse tratamento preventivo.

“O que eu falei nesse vídeo, eu disse que lamentava que não tinha feito tratamento preventivo com a minha mãe, que é antes da pessoa adquirir o vírus. Eu faço o tratamento do vírus para blindar a célula, com vitaminas, etc. Cita comorbidades da mãe e não faziam tratamento preventivo porque ela estava entubada antes da covid. Ela tinha problemas, comorbidade e, por isso, ela não usava preventivo”.

Os senadores questionaram as razões pelas quais a mãe de Hang fez o uso dos medicamentos do kit covid, uma vez que ela tinha comorbidade. O dono da Havan sustentou ser uma questão de autonomia médica.

Após o comentário do empresário, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a aproximação de Luciano Hang com o poder “inflou” seu ego e o levou a fazer um “voluntarismo” que gerou morte de pessoas.

“O seu voluntarismo matou pessoas. Seu ego com a proximidade do poder deixou o senhor nessa situação. Antes da eleição de 2018, antes de aparecer esse patriotismo da boca para fora, o senhor se vestia de outras formas. Depois que o senhor passou a fazer isso, passou a se vestir de verde e amarelo. Creio que o senhor tenha feito de tudo para salvar sua mãe, mas tenho certeza que o senhor está equivocado em relação a tratamento precoce e preventivo”.