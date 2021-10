Estrutura montada para receber Bolsonaro desaba em aeroporto de Maringá

Td Talita de Souza

Ventos com mais de 51 quilômetros por hora derrubaram as tendas que abrigariam Bolsonaro por volta das 10h - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Uma estrutura montada no Aeroporto Regional Silvio Name Junior, em Maringá (PR), para receber o presidente Jair Bolsonaro desabou horas antes do evento marcado com o chefe do Executivo nesta sexta-feira (1º/10). Ventos com mais de 51 quilômetros por hora derrubaram as tendas apoiadas em barras de ferro por volta das 10h. Bolsonaro é esperado no local às 15h30 para inaugurar as obras de ampliação no aeroporto.

A previsão do tempo da cidade paranaense previa um dia de sol com algumas nuvens e ventos a, no máximo, 27 quilômetros por hora. No entanto, a equipe da Prefeitura de Maringá foram surpreendidos com uma mudança climática que fechou o céu e aumentou as rajadas de vento. A equipe do cerimonial já estava no local no momento do desabamento, mas ninguém ficou ferido. Veja o momento:

De acordo com a Prefeitura, a estrutura já passa por reparos para oferecer uma condição mínima para o evento ocorrer. No entanto, a preocupação agora é saber se o chefe do Executivo irá comparecer. A gestão do prefeito Ulisses Maia ainda não recebeu a confirmação do presidente e ouviu que Bolsonaro afirmou, em uma reunião em Brasília, que talvez não participaria mais da inauguração.

As obras no aeroporto são resultado direto de investimentos do governo Bolsonaro, que repassou, por meio do Ministério da Infraestrutura, R$ 81,5 milhões para a ampliação. Com as reformas, a cidade passa a ter a segunda maior pista do estado e começará a receber cargas internacionais.

“A natureza também é Fora Bolsonaro”: internautas reagem ao desabamento

As cenas e as fotos do desabamento viralizaram nas redes sociais. No Twitter, o nome da cidade se tornou o quinto assunto mais comentado do país. “A natureza também é Fora Bolsonaro”, diz um perfil. Veja algumas reações:

A natureza maringaense mandou avisar que é Fora Bolsonaro Maringa faz tudo pic.twitter.com/L76s5gyy12 — ANTHONY (@ganthonyi) October 1, 2021

amei que o bolsonaro pisou em maringá e o tempo fechou ficou tudo sem luz nenhuma parecendo aquela cena que os dementadores descem do céu — fernanda (@notferdi) October 1, 2021

o tempo fechou nas redondezas pq satanás tá chegando em Maringá — caguei pra você (@carolbenine) October 1, 2021

Vento derrubou o cercadinho que iria receber Bolsonaro em Maringá.

O gado tá solto! — Priscilla Leite (@priscillalleite) October 1, 2021

Biroliro hoje vem pra Maringá se Deus quiser pic.twitter.com/sk9gCS43Ei — Deborah Busko (@deborahbusko) October 1, 2021