Bolsonaro pede que seguidores de Xuxa o acompanhe nas redes sociais

CB Correio Braziliense

Presidente Jair Bolsonaro comentou em um perfil de direita sobre declaração de Xuxa que pedia o unfollow de seguidores do presidente - (crédito: Twitter/Reprodução)

Na última segunda-feira (11/10), a apresentadora Xuxa ficou entre os assuntos mais comentados do twitter após fazer um post no instagram detonando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mais uma vez.

Na web, a loira criticou o fato do chefe de Estado não ter assistido ao jogo do Santos , que aconteceu no último domingo (10/10), por não possuir o passaporte de vacinação contra o novo coronavírus.

Xuxa compartilhou um trecho de uma entrevista de Bolsonaro na qual ele disse: "Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do quem tomou a vacina".

Na legenda da publicação, a Rainha dos Baixinhos disparou: "Eu lhe respondo por que Sr. Presidente, porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a todos no mundo, porque quem não faz isso e não segue as regras mundiais é genocida. Tem gente que vai querer argumentar. Por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo e você que é a favor da vida, assine o impeachment agora".







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

Bolsonaro rebate crítica de Xuxa



Diante da declaração da loira, como era de se esperar, o presidente Jair Bolsonaro respondeu as críticas ao seu governo feitas pela apresentadora Xuxa. A mãe de Sasha ressaltou aos internautas sobre defender o impeachment para tirar Bolsonaro do poder.

Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 12, 2021

Desta maneira, o presidente Bolsonaro respondeu e pediu aos apoiadores de Xuxa que o sigam nas redes. "Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país!" disse.