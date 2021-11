Desembargadores falam amenidades durante sessão sem saber que estavam ao vivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ Tribunal de Contas do Estado do Paraná)

Em uma transmissão ao vivo no canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Paraná, na última quinta-feira (25/11), dois desembargadores, sem perceberem que já estavam no ar, conversavam sobre intimidades.

A conversa começou quando o desembargador aposentado Antônio Loyola Vieira conta de um passeio que pretende fazer no dia seguinte, que seria esta sexta-feira (25/11), e em seguida Paulo Edison de Macedo Pacheco o chama de “tratante”.

Em resposta Antônio Vieira diz que levará "duas" para ele ver. "Uma para você e uma para o Xisto. A loira é do Xisto", em referência ao desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira.

O outro desembargador responde rindo e diz: “Opa, o Xisto vai gostar”.

A conversa só é interrompida quando alguém os avisa que a transmissão já estava no ar. O vídeo foi retirado da página no Youtube do Tribunal, mas foi repostado pelo site O Antagonista.

O Antagonista entrou em contato com a assessoria imprensa do Tribunal mas não obteve retorno. O Correio também entrou em contato com o TJPR, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.