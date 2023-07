Kokay questiona se Conselho de Ética será rápido no caso Eduardo Bolsonaro

FA Francisco Artur

A deputada federal Érika Kokay (PT-DF) levantou a possibilidade do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tramitar em lentidão no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado ao conselho após comparar professores a traficantes, em discurso realizado no domingo (9/7), em uma marcha pró-armas, em Brasília.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, Kokay levantou dúvidas sobre se o processo contra Eduardo chegaria rápido ao órgão.

"A pergunta que não quer calar: Eduardo Bolsonaro, que atacou os professores, será acionado no Conselho de Ética que nem nós mulheres que defendemos os povos indígenas? Se acionado, o processo contra ele chegará ao Conselho de Ética em apenas quatro horas como o nosso chegou?", questionou a parlamentar.

A pergunta que não quer calar: Eduardo Bolsonaro, que atacou os professores, será acionado no Conselho de Ética que nem nós mulheres que defendemos os povos indígenas? Se acionado, o processo contra ele chegará ao Conselho de Ética em apenas quatro horas como o nosso chegou? — Erika Kokay (@erikakokay) July 10, 2023

O processo contra Eduardo Bolsonaro foi movido nesta segunda-feira (10/7), pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), que argumentou ser um "insulto aos professores" a comparação com traficantes de drogas feita pelo parlamentar filho de Jair Bolsonaro.

URGENTE! Vamos entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro.



Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 10, 2023

Mulheres e indígenas

No tuíte, a deputada lembrou ainda do fato de o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovar, em junho, os requerimentos contra ela e mais quatro parlamentares (Célia Xakriabá, PSol-MG; Talita Petrone, PSol-RJ; Fernanda Melchionna, PSol-RS; e Juliana Cardoso, PT-SP) em detrimento das denúncias feitas em fevereiro, para apurar declarações de parlamentares favoráveis às manifestações golpistas do 8 de Janeiro.

A Comissão de Ética, com essa decisão, incluiu nas investigações requerimentos que questionavam as manifestações dessas parlamentares contra o marco temporal — medida aprovada na Câmara que define as demarcações de terras indígenas.

“Essas representações estão na gaveta da presidência da Casa até agora, desde o dia 2 de fevereiro. Entretanto, vamos examinar aqui representações feitas agora, anteontem, contra parlamentares mulheres do PSol e do PT com uma celeridade que nos parece inadequada”, disse o deputado Chico Alencar (PSol-RJ), na época.

Sobre a aprovação dos requerimentos no Conselho de Ética contra as deputadas, Xakriabá defendeu que as mulheres parlamentares estão sendo silenciadas. “Não viemos para fazer baderna, não viemos para quebrar o Congresso, como no dia 8 de janeiro. Viemos para quebrar o machismo, o racismo, que tenta impedir que nós sigamos falando."

PF investiga Eduardo Bolsonaro

Por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal (PF) investigará se o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e outras pessoas presentes em um ato pró-armamento realizado em Brasília, cometeram crimes. O que pesa contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é a comparação de professores com traficantes.



O deputado Eduardo Bolsonaro classificou a conduta do ministro como "perseguição" política. "Impressiona um ministro que é tão ágil na hora de se beneficiar politicamente, ter sido tão lento, logo na ocasião em que agir rápido não lhe daria benefícios, como no 8 de janeiro", disse Eduardo.

